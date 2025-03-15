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В «Факеле» выразили недовольство судейством в матче с «Оренбургом»

сегодня, 16:13
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Пресс-служба «Факела» разместила в социальных сетях видеоролик удаления полузащитника Дилана Мертенса во время матча 21-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).

К публикации был добавлен вопрос: «Это красная карточка?».

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 18:51
Смотря для какой команды. Для «Факела» да, КК, а для «СпаМа» и «Зенита», конечно, нет.
112910415
112910415
сегодня в 18:08
вопрос, конечно, дискуссионный
73cmhqppsupr
73cmhqppsupr
сегодня в 17:39
Нужно отметить, что арбитр не из лучших, он только спартаку хорошо подсуживает, но это никак не повлияло на результат.
Арбалет
Арбалет
сегодня в 17:34
Факел давно просится в пердив, но уходит туда со скандалом.
6sg5svwxv2mm
6sg5svwxv2mm
сегодня в 17:21
В Воронеже уверены, что судья-трансгендер из новости на четыре строки выше успел отсудить и их матч в Оренбурге
rqfjsrf3bs5z
rqfjsrf3bs5z
сегодня в 16:54, ред.
К публикации был добавлен вопрос: «Это красная карточка?».

Отвечаем по существу вопроса: Да нет, это антифутбол и это пердив, детка!
z77g39wc8pqz
z77g39wc8pqz
сегодня в 16:38
Плохому танцору все время что-то мешает.
ABir
ABir
сегодня в 16:21
Конечно обидно проигрывать в добавленное время основному конкуренту в борьбе за покидание премьер лиги, но Оренбургу очень нужны были эти три очка.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:19
Это красная шапочка...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:18
Надо отметить , что арбитр "косячил" в обе стороны.
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