В «Факеле» выразили недовольство судейством в матче с «Оренбургом»

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сегодня, 16:13

Пресс-служба «Факела» разместила в социальных сетях видеоролик удаления полузащитника во время матча 21-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).

К публикации был добавлен вопрос: «Это красная карточка?».