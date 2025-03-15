В «Факеле» выразили недовольство судейством в матче с «Оренбургом»

Пресс-служба «Факела» разместила в социальных сетях видеоролик удаления полузащитника Дилана Мертенса во время матча 21-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).
К публикации был добавлен вопрос: «Это красная карточка?».
Пресс-служба «Факела» разместила в социальных сетях видеоролик удаления полузащитника Дилана Мертенса во время матча 21-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).
К публикации был добавлен вопрос: «Это красная карточка?».
Отвечаем по существу вопроса: Да нет, это антифутбол и это пердив, детка!
Отвечаем по существу вопроса: Да нет, это антифутбол и это пердив, детка!