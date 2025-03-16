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Стали известны трансферные планы «Челси» на лето

сегодня, 13:28

Стали известны планы «Челси» на летнее трансферное окно.

По данным источника, лондонский клуб намерен подписать нападающего и вингера.

Также «синие» хотят продать 7-8 футболистов, включая тех, кто сейчас находится в аренде.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:45
Да неее, Болик/Эгбалик накупят дорогущих 17-18 летних юнцов.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:13
Боэли прочитал скандальную историю Терри и начал скупать всех подряд, надеясь построить команду свингеров
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:44
Есть ли у вас план, мистер Фикс?


Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!

вспомнился этот мультик
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:31
Трансферные планы Челси - это отдельный разговор - они ещё не один раз поменяются.
Гость
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