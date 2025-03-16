Стали известны трансферные планы «Челси» на лето

Стали известны планы «Челси» на летнее трансферное окно.
По данным источника, лондонский клуб намерен подписать нападающего и вингера.
Также «синие» хотят продать 7-8 футболистов, включая тех, кто сейчас находится в аренде.
Стали известны планы «Челси» на летнее трансферное окно.
По данным источника, лондонский клуб намерен подписать нападающего и вингера.
Также «синие» хотят продать 7-8 футболистов, включая тех, кто сейчас находится в аренде.
Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
вспомнился этот мультик
Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
вспомнился этот мультик