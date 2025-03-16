Стали известны трансферные планы «Челси» на лето

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сегодня, 13:28

Стали известны планы «Челси» на летнее трансферное окно.

По данным источника, лондонский клуб намерен подписать нападающего и вингера.

Также «синие» хотят продать 7-8 футболистов, включая тех, кто сейчас находится в аренде.