Нападающий Антуан Гризманн может уйти из «Атлетико».
Как сообщается, француз хочет покинуть Европу по семейным обстоятельствам. Сейчас форвард находится на продвинутой стадии переговоров с ФК «Лос-Анджелес» из МЛС.
Нападающий Антуан Гризманн может уйти из «Атлетико».
Как сообщается, француз хочет покинуть Европу по семейным обстоятельствам. Сейчас форвард находится на продвинутой стадии переговоров с ФК «Лос-Анджелес» из МЛС.
Океанологический климат, воздух,атмосфера, Он своё давно уже доказал, Мерси баку!!! (...жаль в сборной его больше не увидеть!)
Океанологический климат, воздух,атмосфера, Он своё давно уже доказал, Мерси баку!!! (...жаль в сборной его больше не увидеть!)