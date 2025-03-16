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Гризманн хочет покинуть Европу по семейным обстоятельствам

сегодня, 12:12

Нападающий Антуан Гризманн может уйти из «Атлетико».

Как сообщается, француз хочет покинуть Европу по семейным обстоятельствам. Сейчас форвард находится на продвинутой стадии переговоров с ФК «Лос-Анджелес» из МЛС.

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Все комментарии
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p9f3h65ca422
сегодня в 13:05
Неужели муж заболел?
shur
shur
сегодня в 12:32
...всё может быть, а вдруг кому то из домачатцев просто необходим
Океанологический климат, воздух,атмосфера, Он своё давно уже доказал, Мерси баку!!! (...жаль в сборной его больше не увидеть!)
Гость
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