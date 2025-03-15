«Ливерпулю» интересен форвард «Атлетико» Альварес

1742032001

сегодня, 12:46

«Ливерпуль» проявляет интерес к 25-летнему нападающему «Атлетико» .

Мадридский клуб готов расстаться с аргентинским футболистом только при условии получения от желающих приобрести его клубов суммы более 119 млн евро.

При этом отмечается возможность включения в сделку форварда «Ливерпуля» , которого клуб оценивает в 95,2 млн евро.