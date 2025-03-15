«Ливерпулю» интересен форвард «Атлетико» Альварес

«Ливерпуль» проявляет интерес к 25-летнему нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу.
Мадридский клуб готов расстаться с аргентинским футболистом только при условии получения от желающих приобрести его клубов суммы более 119 млн евро.
При этом отмечается возможность включения в сделку форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, которого клуб оценивает в 95,2 млн евро.
Сейчас после игр за Ливерпуль оценивать его в 95 млн это маразм 😁 он наоборот стал дешевле, значительно дешевле
Сейчас после игр за Ливерпуль оценивать его в 95 млн это маразм 😁 он наоборот стал дешевле, значительно дешевле
пиарится, как может.
вот увидите, в летом отбоя от желающих не будет, такой "топовый" персонаж, так грамотно весь негатив на себя оттягивает.
но 92 млн?!
Ливерпуль, понятно. хочет отбить денег.
но когда игрок сам себе цену сбил основательно, что делать то.
какой есть, просто не уровня топ клуба.
пиарится, как может.
вот увидите, в летом отбоя от желающих не будет, такой "топовый" персонаж, так грамотно весь негатив на себя оттягивает.
но 92 млн?!
Ливерпуль, понятно. хочет отбить денег.
но когда игрок сам себе цену сбил основательно, что делать то.
какой есть, просто не уровня топ клуба.
А Альвареса все хотят, да, только ни он ни клуб никуда его девать не собираются ни с Дарвином, ни без Дарвина в комплекте. Ну или от стопалтэ рассмотрят можт
А Альвареса все хотят, да, только ни он ни клуб никуда его девать не собираются ни с Дарвином, ни без Дарвина в комплекте. Ну или от стопалтэ рассмотрят можт