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«Ливерпулю» интересен форвард «Атлетико» Альварес

сегодня, 12:46

«Ливерпуль» проявляет интерес к 25-летнему нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу.

Мадридский клуб готов расстаться с аргентинским футболистом только при условии получения от желающих приобрести его клубов суммы более 119 млн евро.

При этом отмечается возможность включения в сделку форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, которого клуб оценивает в 95,2 млн евро.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:56
Нуньеса Ливерпуль покупал за 85 млн у Бенфики, когда он рвал и метал, клепал голы в чемпе и ЛЧ, был на взлёте…
Сейчас после игр за Ливерпуль оценивать его в 95 млн это маразм 😁 он наоборот стал дешевле, значительно дешевле
xh9ek7ndxmt8
xh9ek7ndxmt8
сегодня в 15:15
Альварес многим интересен, здесь уже кто больше и лучше предложит
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:21
Дарвин с каждым матчем все больше и больше оттягивает на себя хейт.
пиарится, как может.
вот увидите, в летом отбоя от желающих не будет, такой "топовый" персонаж, так грамотно весь негатив на себя оттягивает.
но 92 млн?!
Ливерпуль, понятно. хочет отбить денег.
но когда игрок сам себе цену сбил основательно, что делать то.
какой есть, просто не уровня топ клуба.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:11
Нуньез - 95млн? Ну с ума сходить то не надо!.. Как бы он мне ни был симпатичен, будет удачей если за него хоть кто-то 50 даст. А, вообще, давно говорю, он - мегаталантливый, но кукушка улетела и возвращаться пока не собирается. Наверное, недуг по типу как у Кркича - излишне парится из-за возложенных на него ожиданий... но то что это менталка - это точно, по выражению лица видно, страдальческое...
А Альвареса все хотят, да, только ни он ни клуб никуда его девать не собираются ни с Дарвином, ни без Дарвина в комплекте. Ну или от стопалтэ рассмотрят можт
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:59
Не думаю что Атлетико будет согласен поменять его на Нуньеса из-за 25 млн $. если 50-60 доплатят, возможно да.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:50, ред.
А в принципе это норм вариант для Ливерпуля! Я бы посмотрел как как Хулиан будет Сити забивать)))
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 12:48
Бизнес ничего личного!
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