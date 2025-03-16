В Химках произошла драка фанатов

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сегодня, 19:48

Драка между фанатами произошла в Химках.

Сообщается, что в конфликте приняли участие около 30 человек. Отмечается, что драка случилась перед игрой «Динамо-2» и «Калуги».

В главке полиции Подмосковья дали комментарий по теме.

В дежурную часть УМВД России по городу Химки поступило сообщение от местных жителей о том, что на Соколовской улице в микрорайоне Новогорск у одного из домов происходит конфликт между гражданами.

Полицейские предварительно установили, что между двумя группами мужчин случился словесный конфликт, перешедший в драку. В ГУ МВД России по Московской области высказались:

Установлены возможные участники потасовки — 7 человек, на 3 из которых составлены административные протоколы.

В ведомстве отметили, что за медицинской помощью никто не обратился, заявлений по данному факту не поступало.