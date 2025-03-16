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Левандовски оценил свою нынешнюю форму

вчера, 20:57

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своей нынешней физической форме.

Я в хорошей форме и могу играть на самом высоком уровне. Не ощущаю разницы между нынешним состоянием и тем, что было три года назад.

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Все комментарии
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:54
...только что не выручил и сразу "Атлетико" наказал "Барсу"....!!!
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 23:07
Он скорее свою форму переоценил.
pq496fv2jk26
pq496fv2jk26
вчера в 21:53
Лукавит, конечно, это не совсем так.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:51
Практически все его голы с игры это результат труда Рафиньи, Ямаля, Педри и остальных игроков...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:46
Левандовски конечно. выручает команду, но не всегда на топ-уровне.
в летом, надеюсь, клуб подпишет сильного форварда.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:31
Он себе льстит
Гость
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