Левандовски оценил свою нынешнюю форму

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своей нынешней физической форме.
Я в хорошей форме и могу играть на самом высоком уровне. Не ощущаю разницы между нынешним состоянием и тем, что было три года назад.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своей нынешней физической форме.
Я в хорошей форме и могу играть на самом высоком уровне. Не ощущаю разницы между нынешним состоянием и тем, что было три года назад.
в летом, надеюсь, клуб подпишет сильного форварда.
в летом, надеюсь, клуб подпишет сильного форварда.