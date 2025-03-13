Модрич: «Могу играть каждые три дня»

Полузащитник «Реала» ответил на вопрос о своей физической форме.

Уверен, что могу играть каждые три дня. Решение за Анчелотти, но у меня нет проблем с тем, чтобы отыграть 2-3 матча подряд. Я чувствую себя хорошо и всегда готов помочь.