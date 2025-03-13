Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныИспания. Примера 2024/2025

Модрич: «Могу играть каждые три дня»

сегодня, 12:23

Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о своей физической форме.

Уверен, что могу играть каждые три дня. Решение за Анчелотти, но у меня нет проблем с тем, чтобы отыграть 2-3 матча подряд. Я чувствую себя хорошо и всегда готов помочь.

Ранее сообщалось, что хорват хочет выступить на чемпионате мира 2026.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Неймар рассказал, почему не сыграл в полуфинале Лиги Паулиста
10 марта
Мостовой рассказал, готов ли он работать в «Ростове»
05 марта
Мюллер: «Секрет моего успеха? Я неплох в базовых футбольных навыках»
27 февраля
Салах: «Хочу, чтобы фанаты помнили: я отдал всё для них»
26 февраля
Роналдо: «Приложу все усилия, чтобы стать президентом CBF»
26 февраля
Салах не просто лидер «Ливерпуля», а вожак. Кантона, Терри и Анри тоже бывали в почётной роли
26 февраляRoman Novikov в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
hqrdvkdn95zn
hqrdvkdn95zn
сегодня в 15:36
Лука, где берёшь молодильные яблоки?
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:37
"Могу сутки через трое, могу два через два"
4437am3ahqff
4437am3ahqff
сегодня в 14:11
Лука молодец, никогда не сачковал
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:53
Лука уникален в своем роде!
shur
shur
сегодня в 13:47
...расшифровываю, скорость порой не главное в футболе! Голова
впереди планеты всей, но если Команда соперников скоростная и выматывающая силы, то Дядька Лука сдохнет в прямом и переносном смысле!!! Ребятушки сам играл и Вам советую!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 13:11
Это впечатляюще, с учётом возраста и уровня клуба в котором Лука выступает.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:51
Лука работяга , может ещё принести пользу Реалу .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 