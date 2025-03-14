Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Байрамян: «Не хочу называть себя легендой „Ростова“»

сегодня, 12:32

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о своем статусе в клубе. Перед матчем Кубка России с «Зенитом» (0:1) болельщики «желто-синих» продемонстрировали баннер, на котором изображен Байрамян, Кубок России и стадион «Ростов Арена».

Болельщики нанесли мое изображение на баннер, означает ли это, что я — легенда клуба? Я не люблю говорить о себе, правда. Не хочу называть себя легендой. Если так считают… Но я вижу их любовь, прямо до глубины души. Я вот только сказал, что этот баннер, фанаты, болельщики, «Ростов Арена», Ростов-на-Дону — мой дом, поэтому эта любовь взаимна. Мне безумно приятно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Модрич: «Могу играть каждые три дня»
Вчера, 12:23
Неймар рассказал, почему не сыграл в полуфинале Лиги Паулиста
10 марта
Мостовой рассказал, готов ли он работать в «Ростове»
05 марта
Мюллер: «Секрет моего успеха? Я неплох в базовых футбольных навыках»
27 февраля
Салах: «Хочу, чтобы фанаты помнили: я отдал всё для них»
26 февраля
Роналдо: «Приложу все усилия, чтобы стать президентом CBF»
26 февраля
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:50
Скромность города берет!
Sosna69
Sosna69
сегодня в 13:37
Насчет легенды,может пока рано,а вот игрок хороший.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:15
Сами себя легендами и не называют
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:44
Можно сказать что почти легенда
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 