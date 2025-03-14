Байрамян: «Не хочу называть себя легендой „Ростова“»

Полузащитник «Ростова» высказался о своем статусе в клубе. Перед матчем Кубка России с «Зенитом» (0:1) болельщики «желто-синих» продемонстрировали баннер, на котором изображен Байрамян, Кубок России и стадион «Ростов Арена».

Болельщики нанесли мое изображение на баннер, означает ли это, что я — легенда клуба? Я не люблю говорить о себе, правда. Не хочу называть себя легендой. Если так считают… Но я вижу их любовь, прямо до глубины души. Я вот только сказал, что этот баннер, фанаты, болельщики, «Ростов Арена», Ростов-на-Дону — мой дом, поэтому эта любовь взаимна. Мне безумно приятно.