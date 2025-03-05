Мостовой рассказал, готов ли он работать в «Ростове»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой, который ранее получил тренерскую лицензию, сообщил, что готов работать в «Ростове».
Готов ли я возглавить «Ростов»? Мы же главными тренерами не можем быть. Это же лицензия, которая не дает такой возможности. Ясно, что это не главная причина, многие могут быть не главными, а руководить. Таких случаев много. Но чисто формально не получится.
Могу ли я работать в тренерском штабе? Ну, это, конечно, в любом штабе можно, это можно делать и без лицензии. Какая разница, сидишь ли ты 15-м или 12-м помощником. Интересно ли было бы в «Ростове» работать? Какая разница, где угодно можно работать, ёлки-палки, правила везде одни и те же. Главное, чтобы в РПЛ? Да, конечно.