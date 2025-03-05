Мостовой рассказал, готов ли он работать в «Ростове»

Экс-игрок сборной России , который ранее получил тренерскую лицензию, сообщил, что готов работать в «Ростове».

Готов ли я возглавить «Ростов»? Мы же главными тренерами не можем быть. Это же лицензия, которая не дает такой возможности. Ясно, что это не главная причина, многие могут быть не главными, а руководить. Таких случаев много. Но чисто формально не получится.