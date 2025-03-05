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Мостовой рассказал, готов ли он работать в «Ростове»

сегодня, 18:22

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой, который ранее получил тренерскую лицензию, сообщил, что готов работать в «Ростове».

Готов ли я возглавить «Ростов»? Мы же главными тренерами не можем быть. Это же лицензия, которая не дает такой возможности. Ясно, что это не главная причина, многие могут быть не главными, а руководить. Таких случаев много. Но чисто формально не получится.

Могу ли я работать в тренерском штабе? Ну, это, конечно, в любом штабе можно, это можно делать и без лицензии. Какая разница, сидишь ли ты 15-м или 12-м помощником. Интересно ли было бы в «Ростове» работать? Какая разница, где угодно можно работать, ёлки-палки, правила везде одни и те же. Главное, чтобы в РПЛ? Да, конечно.

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Все комментарии
wp47jzqz6gf7
wp47jzqz6gf7
сегодня в 19:51
В Химки его или в Терек. Их не жалко.
112910415
112910415
сегодня в 19:44
надейся и жди, как говорится !
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:18
Мне кажется, что Ростов должен это прокомментировать
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:12
У Мостового и Карпина, мягко говоря, не самые хорошие отношения и они имеют давний, ещё испанский 🇪🇸 след. Не знаю причин столь давней неприязни, но назначение испанского царя в Ростов станет для Валеры унижением. Потому Мостовой испытывает маниакальное удовольствие от такого разговора.
qfe52zb8yqz4
qfe52zb8yqz4
сегодня в 19:02, ред.
Только не в Ростов, не нужно поганить РПЛ.
Futurista
Futurista
сегодня в 19:00
протон
протон
сегодня в 18:47
Правила одни и те же, поле прямоугольное, мячик круглый, чем вы можете Мостового удивить?
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