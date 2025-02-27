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Мюллер: «Секрет моего успеха? Я неплох в базовых футбольных навыках»

вчера, 17:56

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о причинах своего успеха в карьере.

Мой секрет на самом деле никакой не секрет. Поскольку я не самый быстрый и не самый сильный, люди всегда считают, что здесь есть какая-то тайна. Но, во-первых, я весьма неплох в базовых футбольных навыках, которые важны для моей игры, например, приеме мяча в тесных зонах или передаче.

Во-вторых, в моих действиях нет ничего необычного, как мне кажется. У всего есть своя задача. Некоторые игровые ситуации настолько ясны для меня, что существует лишь один возможный маршрут для забега – тот, который я уже выполнял бесчисленное количество раз. А затем случаются эпизоды, которые ты узнаешь из видеоразборов.

В подобных ситуациях нужно понимать: вот именно тот эпизод, о котором говорили, и сейчас следует поступить именно так. Еще одно, что многие недооценивают, – это повторение, повторение, повторение. Если ты совершаешь забег 14 раз впустую, то пусть так и будет. Но ты должен это сделать, ведь на 15-й раз он может оказаться результативным.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:40
...редкий игрок может с лёгкостью разобраться в ситуации когда вокруг казалось не продыхнуть, а он сам забьёт или пас в разрез даст! Сейчас хороший парень подростает в Барсе, это Педри ...!
Мы говорим Миллер подразумеваем Бавария, а когда говорим
Бавария, ну куда же без него! Истинный ариец, преданный Клубу
и болельщикам, остряк, самодур, профессионал своего дела!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:17
Легенда и гений
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:47
Ну вот, Томас - взял и сдал "Базу"...)))
pfc82hbsy2gx
pfc82hbsy2gx
вчера в 18:58
Без футбольных навыков футболист не состоится.
shlomo
shlomo
вчера в 18:54
Футболистом надо родиться... вот и получилась у него карьера.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 18:44
Какая может быть тут тайна? Просто надо уметь правильно работать с мячом, хорошо видеть поле вовремя игры, чувствовать своих партнёров даже затылком и всё получится.
3vzfap8sud62
3vzfap8sud62
вчера в 18:26
Он просто футболист от бога!!!
Гость
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