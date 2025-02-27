Мюллер: «Секрет моего успеха? Я неплох в базовых футбольных навыках»

Нападающий «Баварии» рассказал о причинах своего успеха в карьере.

Мой секрет на самом деле никакой не секрет. Поскольку я не самый быстрый и не самый сильный, люди всегда считают, что здесь есть какая-то тайна. Но, во-первых, я весьма неплох в базовых футбольных навыках, которые важны для моей игры, например, приеме мяча в тесных зонах или передаче.

Во-вторых, в моих действиях нет ничего необычного, как мне кажется. У всего есть своя задача. Некоторые игровые ситуации настолько ясны для меня, что существует лишь один возможный маршрут для забега – тот, который я уже выполнял бесчисленное количество раз. А затем случаются эпизоды, которые ты узнаешь из видеоразборов.

В подобных ситуациях нужно понимать: вот именно тот эпизод, о котором говорили, и сейчас следует поступить именно так. Еще одно, что многие недооценивают, – это повторение, повторение, повторение. Если ты совершаешь забег 14 раз впустую, то пусть так и будет. Но ты должен это сделать, ведь на 15-й раз он может оказаться результативным.