Тухель: «Англия на Евро-2024 больше боялась вылететь»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос о том, был ли у национальной команды чёткий стиль на чемпионате Европы 2024 года.
Под руководством Гарета Саутгейта англичане дошли до финала, где уступили Испании.
Нет, прошлым летом не было. Чего не хватало? Самобытности, чёткости, ритма. Свободы игроков, их самовыражения, голода. По моим наблюдениям, они больше боялись выбыть из турнира, чем испытывали азарт и жажду победы.
Интересно будет посмотреть за результатами Томаса со сборной Англии.
Интересно будет посмотреть за результатами Томаса со сборной Англии.