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Тухель: «Англия на Евро-2024 больше боялась вылететь»

вчера, 21:54

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос о том, был ли у национальной команды чёткий стиль на чемпионате Европы 2024 года.

Под руководством Гарета Саутгейта англичане дошли до финала, где уступили Испании.

Нет, прошлым летом не было. Чего не хватало? Самобытности, чёткости, ритма. Свободы игроков, их самовыражения, голода. По моим наблюдениям, они больше боялись выбыть из турнира, чем испытывали азарт и жажду победы.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:52
очень странно бояться вылететь, когда команда с любой ценой хотела играть в финале.
посмотрим, что получится у Тухеля
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:44, ред.
Теперь Томас не имеет права дойти ниже финала. Иначе эти слова журналисты ему припомнят.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:36, ред.
На Евро 24 уныло играли все "гранды" кроме двух сборных, но в четвертьфинале они встретились между собой и одна из них вылетела, а вторая в итоге и выиграла турнир. А так это был самый трусливый чемпионат Европы на моей памяти. В пользу улучшения игры сборной Англии говорит лишь то что новый тренер гражданин второй нескучной сборной того турнира
Capral
Capral
вчера в 22:34, ред.
Уважаемый редактор.
Убедительная просьба: исправьте пожалуйста ЧМ на ЧЕ. Ошибочка вышла.

Спасибо.
Capral
Capral
вчера в 22:22, ред.
Я большой поклонник Тухеля, и во многом поэтому, весь прошлый сезон болел за его Баварию. Но всё то, что Томас сказал про сборную Англии на прошлом ЧЕ в точности харакеризует работу самого Тухеля в Баварии. Страх, неуверенность, боязнь ошибиться- всё это, было присуще его Баварии... Вообще, плохая черта давать характеристику предыдущему тренеру, который, к слову сказать- дважды подряд выводил сборную в финалы. Получится ли подобное у самого Тухеля- большой вопрос. Поэтому, лучше подумать о собственной работе и учесть недоработки Саутгейта, дабы не повторять их в своей работе...
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 22:18
При Томасе англичане будут вылетать без страха.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:15
У Англии был тошнотворный футбол, это факт. С таким футболом доходили до полуфинала ЧМ, 1/4 финала ЧМ, и 2 финала Евро.
Интересно будет посмотреть за результатами Томаса со сборной Англии.
shur
shur
вчера в 22:06
...поклянусь на Библии, это чистая правда!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:57, ред.
Ну сегодня Томас, есть , что показать своей игрой.
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