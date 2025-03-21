Тухель: «Англия на Евро-2024 больше боялась вылететь»

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вчера, 21:54

Главный тренер сборной Англии ответил на вопрос о том, был ли у национальной команды чёткий стиль на чемпионате Европы 2024 года.

Под руководством Гарета Саутгейта англичане дошли до финала, где уступили Испании.