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«Реал» — лидер по числу воспитанников в лигах топ-5 за последние 20 лет

вчера, 18:34

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг клубов по числу воспитанников в высших лигах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции за последние 20 лет. Учитывались футболисты, занимавшиеся в клубной академии как минимум три года между 15-летием и 21-летием.

1. «Реал» – 166 воспитанников;

2. «Барселона» – 156;

3. ПСЖ – 111;

4. «Лион» – 103;

5. «Манчестер Юнайтед» – 103;

6. «Ренн» – 94;

7. «Аталанта» – 94;

8. «Атлетик» – 89;

9. «Монако» – 88;

10. Валенсия" – 87.

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Все комментарии
Bryan
Bryan ответ RM_35 (раскрыть)
сегодня в 12:02
Я заострил внимание на калибре талантов. а таких суперталантов не было.
RM_35
RM_35 ответ Bryan (раскрыть)
сегодня в 11:50
еще как выходили: касильяс, рауль, гути, камбьяссо, санчис, арбелоа,.... да даже хуан мата и самуэль этоо тоже были в академии Реала!!
Bryan
Bryan ответ RM_35 (раскрыть)
сегодня в 07:20
Но оттуда никогда не вышли суперталанты калибра Месси/Хави/Иньеста/Бускетс. Лучшее что дал Реал из академии в этом плане - Касильяс, есть Рауль но он за сборную не особо сверкал.
Bryan
Bryan ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:16
... по выпускании воспитанников))
Karkaz
Karkaz ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:09, ред.
По твоему примеру, молодой игрок Баварии, воспитанник этого клуба, так же он воспитанник и Реала, в чём проблема? Нигде не написано, что только первый клуб считается, а в следующих ты уже не воспитанник. Знаю, что многие так привыкли, но это может быть ошибочным пониманием. Потому что я не видел чёткого определения, кто, где, когда есть воспитанник(кроме футбольных правил в уефа и федераций). В Уефа эти правила как минимум с 2005 года. 3 года между 15 и 21 лет.
Повторюсь, я в курсе, что типа считается, что если например игрок с 7 до 14 лет тренировался в Челси, а потом перешёл в Баварию, то он считается воспитанником Челси. Но с 14 до 20 Бавария его то тоже воспитывала, так сказать. Поэтому, чтоб каждый не выдумывал, есть правила.
Drotik
Drotik ответ Лейтенант Коломбо 1 (раскрыть)
вчера в 23:20
Нет. Рауль в сборной ни... не смог. И это называется лидер? Он не мог засобой команду повести в трудный момент. Гении играют в основе, как Роналдиньо. Поэтому никакой нп гений Гути. Нестабильный игрок, поэтому и сидел на скамейке.
Хави Иньеста это лицо мощной сборной Испании. Никто из воспитанников Реала на это не тянет.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 23:01, ред.
В смысле я не знаю? Называя это бредом, я разве писал о правилах? Нет, а о людском восприятии слова - воспитанник. И насколько это обесценили.
Приведу пример, раз не понял о чем я.
Например молодого игрока Баварии в 17 лет (который до 17 годков всю жизнь играл там, или в 14, 15, 16 лет), переманивает условный Реал, и через 3 года он становится уже воспитанником Реала, а о Баварии, где он становился и формировался, даже никто и не будет вспоминать. Справедливо? Риторический вопрос.
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1 ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 22:58
Назвать воспитанников уровня Хави Иньесты ? Рауль Гути Касильяс позиции на поле разные. Гути Гений просидевший на замене
shur
shur
вчера в 22:50
...веря,что в родной Академии всё налажено, идём вперёд к победам,
зная, что когда - нибудь молодые питомцы заполнят весь дубль Реала! (.....но не в этой купле-продажной жизни!)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:32
Я ж говорил, что лучший клуб в истории футбола!!!
Karkaz
Karkaz ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:11
Тоже самое и в АПЛ, оказыввается ты не знаешь)

Правила о количестве воспитанников местной футбольной системы и общем числе футболистов в заявке клуба на сезон.
Под «воспитанником» понимается следующее: игрок должен до достижения 21-летия три года воспитываться в системе английского и валлийского клуба.
Karkaz
Karkaz ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:05
Вот с официального сайта Уефа
Воспитанник клуба - игрок, который в возрасте от 15 лет до 21 года был зарегистрирован за данный клуб в сумме три года; 2. Воспитанник ассоциации - игрок, который в возрасте от 15 лет до 21 года был зарегистрирован за один или несколько клубов одной и той же национальной ассоциации в сумме три года.

Поэтому бреда никакого нет.
Drotik
Drotik ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 21:48
Лучшая академия, которая не воспитала ни одного обладателя ЗМ. Класс!!!
Drotik
Drotik ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 21:42, ред.
Лучшая академия??? Назови воспитанника Реала уровня Месси. Да даже уровня Хави и Иньесты у сливочных нет.
RM_35
RM_35 ответ НЕ хейтер (раскрыть)
вчера в 20:29
никогда не была и не будет!!! на аве вроде же бетис, а ты за барсу топишь!?
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 20:21
Воспитанники должны приносить пользу и величие тем, кто их воспитал.. И здесь Барса вне конкуренции.. Воспитанники, бегущие из "дома" становятся "гастарбайтерами".. Именно они и ставят Реал на первое место по убежавшим.. ☝️
cbh24ehqtdzx
cbh24ehqtdzx
вчера в 20:18
Сильная и эффективная футбольная школа, работающая не зря.
ABir
ABir
вчера в 20:01
Великие велики во всем, в том числе и в подготовке воспитанников.
Futurista
Futurista ответ НЕ хейтер (раскрыть)
вчера в 19:52
"Скоро" - понятие растяжимое)...вот когда изменит, тогда и посмотрим...
НЕ хейтер
НЕ хейтер ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 19:42
Реал во всём хуже барсы, кроме статистики и трофеев. Но и тут барса скоро всё изменит
НЕ хейтер
НЕ хейтер ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 19:40
Барса во всём лучше
RM_35
RM_35
вчера в 19:17
я всегда говорил, что у Реала самая лучшая академия в мире, игроки продаются или в арендах и играют везде!!!
вот только жаль что Реал сам не умеет пользоваться своей академией, в этом плане барса лучше!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:12
Удивился, когда увидел, кто лидер, а потом прочитал критерии, по которым игрок считается воспитанником клуба, что откровенно бред. Получается, что Винисиус, за которого Реал заплатил 45 млн, считается воспитанником Реала. Как бы там ни было, количество не значит качество. Я не смогу назвать даже 10-ти воспитанников Реала, но Барселона другое дело. Ла Масия воспитывает настоящих чемпионов, как на клубном уровне, так и на уровне сборных.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:56, ред.
Решил гнлянуть есть ли в этом рейтинге хоть один клуб который сам при этом не является представителем топ-5, ожидаемо не обнаружил такового. Наверное в расчёт идут ещё и те кто собственно выходил на поле хоть раз за эти 20 лет в майке воспитавшей его команды раз она сама из топ-5, а например Бенфика условная львиную долю баллов на этом потеряла потому что сколько бы её воспитанников не выходило в её составе она не в топ-5 и это не в счёт. Полагаю поэтому рейтинг может быть не совсем объективен, хотя может они при составлении его учли этот нюанс и сами клубы чьи воспитанники не учитывали в подсчётах, это было бы честно. Но я чот думаю что тогда должны были бы быть команды из Португалии и Голландии в этом топе, но их нет. Зато есть Ренн и Валенсия с одной кавычкой. Надо рейтинг короче кто больше всего продал своих воспитанников в другие клубы из топ-5, сдаётся мне немного другие будут лидеры у него, имею ввиду в 10ке, первые места наверное останутся неизменными.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:56
«Учитывались футболисты, занимавшиеся в клубной академии как минимум три года между 15-летием и 21-летием»

Например переманил какого нибудь таланта и ВОСПИТАННИКА другого клуба в 18 лет и до 21 года он потренировался и был в системе другого клуба, это значит, что он становится их воспитанником? Да бред же полный. Это выпускники академии, но никак не воспитанники!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:47
"Реальные птенцы" - разлетелись по лигам...)
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