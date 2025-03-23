«Реал» — лидер по числу воспитанников в лигах топ-5 за последние 20 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг клубов по числу воспитанников в высших лигах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции за последние 20 лет. Учитывались футболисты, занимавшиеся в клубной академии как минимум три года между 15-летием и 21-летием.
1. «Реал» – 166 воспитанников;
2. «Барселона» – 156;
3. ПСЖ – 111;
4. «Лион» – 103;
5. «Манчестер Юнайтед» – 103;
6. «Ренн» – 94;
7. «Аталанта» – 94;
8. «Атлетик» – 89;
9. «Монако» – 88;
10. Валенсия" – 87.
Хави Иньеста это лицо мощной сборной Испании. Никто из воспитанников Реала на это не тянет.
Хави Иньеста это лицо мощной сборной Испании. Никто из воспитанников Реала на это не тянет.