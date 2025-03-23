«Реал» — лидер по числу воспитанников в лигах топ-5 за последние 20 лет

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вчера, 18:34

Международный центр спортивных исследований ( CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг клубов по числу воспитанников в высших лигах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции за последние 20 лет. Учитывались футболисты, занимавшиеся в клубной академии как минимум три года между 15-летием и 21-летием.

1. «Реал» – 166 воспитанников;

2. «Барселона» – 156;

3. ПСЖ – 111;

4. «Лион» – 103;

5. «Манчестер Юнайтед» – 103;

6. «Ренн» – 94;

7. «Аталанта» – 94;

8. «Атлетик» – 89;

9. «Монако» – 88;

10. Валенсия" – 87.