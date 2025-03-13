Стерлинг вышел на 4-е место по системе «гол+пас» среди англичан в ЛЧ

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сегодня, 10:20

Нападающий «Арсенала» отдал две голевые передачи в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).

Футболист вышел на 4-е место по системе «гол+пас» в ЛЧ среди англичан, у него теперь 46 очков.

Лидером рейтинга является Дэвид Бекхэм с 52 баллами. У Харри Кейна из «Баварии» – 50, у Уэйна Руни 47 баллов.