Стерлинг вышел на 4-е место по системе «гол+пас» среди англичан в ЛЧ

Нападающий «Арсенала» Рахим Стерлинг отдал две голевые передачи в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).
Футболист вышел на 4-е место по системе «гол+пас» в ЛЧ среди англичан, у него теперь 46 очков.
Лидером рейтинга является Дэвид Бекхэм с 52 баллами. У Харри Кейна из «Баварии» – 50, у Уэйна Руни 47 баллов.
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Кросспостингом является то же самое сообщение в разных ветках комментариев.
В данном случае дело в том, Вы вчера уже отправляли такой ответ-реакцию на комментарий того же пользователя.
Кросспостингом является то же самое сообщение в разных ветках комментариев.
В данном случае дело в том, Вы вчера уже отправляли такой ответ-реакцию на комментарий того же пользователя.