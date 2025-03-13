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Стерлинг вышел на 4-е место по системе «гол+пас» среди англичан в ЛЧ

сегодня, 10:20

Нападающий «Арсенала» Рахим Стерлинг отдал две голевые передачи в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).

Футболист вышел на 4-е место по системе «гол+пас» в ЛЧ среди англичан, у него теперь 46 очков.

Лидером рейтинга является Дэвид Бекхэм с 52 баллами. У Харри Кейна из «Баварии» – 50, у Уэйна Руни 47 баллов.

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Все комментарии
nqcdmmw44ehy
nqcdmmw44ehy
сегодня в 12:32
Похоже с Кейном он будет теперь играть в догонялки.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 10:57
Спасибо, теперь понятно. Учту.
У Вас новый аватар? Мне нравится))).
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:49
Здравствуйте.

Кросспостингом является то же самое сообщение в разных ветках комментариев.

В данном случае дело в том, Вы вчера уже отправляли такой ответ-реакцию на комментарий того же пользователя.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:42
А англичане - всё рекорды бьют , один за другим...)
Гость
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