Ямаль стал самым молодым автором гола и голевого паса в матче ЛЧ

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вчера, 23:34

Нападающий «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1) отметился историческим достижением.

Ямаль стал самым молодым игроком в истории ЛЧ (17 лет и 241 дня), который в одном матче турнира забил гол и отдал голевую передачу.

Ранее данный рекорд принадлежал футболисту «Монако» , который в 2014 году выступал за «Базель», в матче с «Лудогорцем» ему было 17 лет и 263 дня.