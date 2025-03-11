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Ямаль стал самым молодым автором гола и голевого паса в матче ЛЧ

вчера, 23:34

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1) отметился историческим достижением.

Ямаль стал самым молодым игроком в истории ЛЧ (17 лет и 241 дня), который в одном матче турнира забил гол и отдал голевую передачу.

Ранее данный рекорд принадлежал футболисту «Монако» Брелю Эмболо, который в 2014 году выступал за «Базель», в матче с «Лудогорцем» ему было 17 лет и 263 дня.

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Все комментарии
Drotik
Drotik ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:59
Неуместно сравнение. Если ты кидаешь в кольцо то либо попадаешь, либо нет. А в футболе не получившиеся удары становятся пасами и не получившие передачи залетают в ворота это не редкость.
Drotik
Drotik ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:55
Дриблинг не может быть случайным. В отличие от паса превратившегося в удар и наоборот.
Drotik
Drotik ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:54
Он вообще туда взгляда не бросал. Можно говорить о чутье о химии. Но по мне, что он больше чувствовал ворота и куда-то туда пинал, но удар не вышел.
Bad Listener
Bad Listener ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 14:52, ред.
Мне лично показалось что пас зряче отдавал, но может это звёздное наваждение, может и у Месси его обводки и дриблинг случайно выходили а весь мир восхищался, восхищался случаем) И кстати например Майкл Джордан просто бросал в кольцо не думая о том как попасть или не промазать и попадал всегда, случайность ли это или профессионализм вопрос на грани философии и эзотерики. Случайно ли человек рождается с талантом или это Чей-то замысел?
Drotik
Drotik ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:28
В первом случае и не факт, что пас был. Ощущение, что удар не получился. Его гол хорош, но чисто удар, там даже элементарной подстраховки не было. И при обводке соперника он мяч отпустил далеко, а при этом соперник в штрафной зажался.
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 11:31
Ямаль перепишет ещё много рекордов!
Не он это придумал, но парень хорошо прогрессирует.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:06
Вот и у Ямаля появился рекордик !
evp9euaqeuj6
evp9euaqeuj6
сегодня в 06:50
Очередной рекорд высосанный из пальца.
112910415
112910415
сегодня в 06:33
то ли ещё будет !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:23, ред.
Вообще красавчик, феерит парень, приятно смотреть за таким мастерством. Тот случай когда ещё и не сразу можешь решить какой из эпизодов круче
Гость
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