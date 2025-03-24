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Пеллегрини признан лучшим тренером Ла Лиги в марте

вчера, 18:05

Лучшим тренером Ла Лиги в марте признан Мануэль Пеллегрини из «Бетиса».

В прошлом месяце испанская команда выиграла все три матча в чемпионате и занимает 6-е место, набрав 44 очка.

На награду также претендовали Ханс-Дитер Флик («Барселона») и Клаудио Хиральдес («Сельта»).

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:08
Вче благодаря Антони!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:10
только за шикарные камбэки над Реалом (2-1) и Леганесом (3-2)
гл.тр. Бетиса Мануэль Пеллигрини заслуживает этой награды!!!
кстати, это была первая за 31 (!!!) год гостевая победа у Леганеса
ну 5 место дает команде право играть в Лиге чемпионов!!!
надо убрать Вильярреал)) но это потом.
в 30 марта один из самых горячих дерби Испании, севильская дуэль
Бетиса - Севилья.
нет больших врагов, чем соседи в райском саду!!
sfruvb2d7g8e
sfruvb2d7g8e
вчера в 18:32
Лучший результат, значит лучший.
Вещий
Вещий
вчера в 18:27
Вполне правильный выбор... заслужил.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:19
Всё по делу - он лучший.
s79h26vy7gud
s79h26vy7gud
вчера в 18:06
Способен ещё старичок преподать мастер-класс молодёжи
Гость
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