Пеллегрини признан лучшим тренером Ла Лиги в марте

Лучшим тренером Ла Лиги в марте признан Мануэль Пеллегрини из «Бетиса».
В прошлом месяце испанская команда выиграла все три матча в чемпионате и занимает 6-е место, набрав 44 очка.
На награду также претендовали Ханс-Дитер Флик («Барселона») и Клаудио Хиральдес («Сельта»).
гл.тр. Бетиса Мануэль Пеллигрини заслуживает этой награды!!!
кстати, это была первая за 31 (!!!) год гостевая победа у Леганеса
ну 5 место дает команде право играть в Лиге чемпионов!!!
надо убрать Вильярреал)) но это потом.
в 30 марта один из самых горячих дерби Испании, севильская дуэль
Бетиса - Севилья.
нет больших врагов, чем соседи в райском саду!!
гл.тр. Бетиса Мануэль Пеллигрини заслуживает этой награды!!!
кстати, это была первая за 31 (!!!) год гостевая победа у Леганеса
ну 5 место дает команде право играть в Лиге чемпионов!!!
надо убрать Вильярреал)) но это потом.
в 30 марта один из самых горячих дерби Испании, севильская дуэль
Бетиса - Севилья.
нет больших врагов, чем соседи в райском саду!!