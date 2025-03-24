Пеллегрини признан лучшим тренером Ла Лиги в марте

1742828748

вчера, 18:05

Лучшим тренером Ла Лиги в марте признан из «Бетиса».

В прошлом месяце испанская команда выиграла все три матча в чемпионате и занимает 6-е место, набрав 44 очка.

На награду также претендовали Ханс-Дитер Флик («Барселона») и Клаудио Хиральдес («Сельта»).