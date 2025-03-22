Рафинья: «Просто претендовать на „Золотой мяч“ – уже победа»

Нападающий «Барселоны» высказался о своем отношении к возможному получению «Золотого мяча».

Я стараюсь не останавливаться на этом. Продолжаю делать то, что делал, когда начинал сезон, сохранять ту же сосредоточенность, те же задачи...

Разумеется, у меня есть свои личные цели, стараюсь их достигать, и, по правде сказать, «Золотой мяч» не является моей личной целью. К этим задачам относятся голы, голевые передачи, завоевание трофеев с «Барселоной» и сборной. Когда дела в клубе и сборной идут хорошо, это естественно, что кто-то из футболистов выделяется.

Тот факт, что я являюсь одним из главных претендентов на «Золотой мяч», уже является успехом после всего, что я пережил за свою карьеру. Просто претендовать на него – уже победа.

Пытаюсь не задумываться об этом, я сосредотачиваюсь на футболе. Матч за матчем, тренировка за тренировкой.