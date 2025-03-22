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Рафинья: «Просто претендовать на „Золотой мяч“ – уже победа»

вчера, 20:22

Нападающий «Барселоны» Рафинья высказался о своем отношении к возможному получению «Золотого мяча».

Я стараюсь не останавливаться на этом. Продолжаю делать то, что делал, когда начинал сезон, сохранять ту же сосредоточенность, те же задачи...

Разумеется, у меня есть свои личные цели, стараюсь их достигать, и, по правде сказать, «Золотой мяч» не является моей личной целью. К этим задачам относятся голы, голевые передачи, завоевание трофеев с «Барселоной» и сборной. Когда дела в клубе и сборной идут хорошо, это естественно, что кто-то из футболистов выделяется.

Тот факт, что я являюсь одним из главных претендентов на «Золотой мяч», уже является успехом после всего, что я пережил за свою карьеру. Просто претендовать на него – уже победа.

Пытаюсь не задумываться об этом, я сосредотачиваюсь на футболе. Матч за матчем, тренировка за тренировкой.

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Все комментарии
Bryan
Bryan
сегодня в 06:47
Раф, мы за тебя, жестко!!!!
112910415
112910415
сегодня в 05:47
хороший ответ, однако !
dh6b5drt5vbn
dh6b5drt5vbn
вчера в 22:34
Сильный игрок, один из кандидатов на ЗМ
протон
протон
вчера в 22:19
Рафа, давай, жги дальше!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:39
Пересу нужно и важно, чтобы игрок Реала конкурировал только с игроком Реала
по золотым мячам.
больше не хочет противостояние как было между Месси и кр7.
при том что Роналду и в подметки не годился Месси и тогда и сейчас.
так что, ЗМ получит кто то из роялистов.
скорей всего Мбаппе. ведь только игроки Реала "уровня Золотых мячей.." (с)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:52
Зря он так, щас Дзюба активизируется в качестве претендента
Capral
Capral
вчера в 20:50
Ну вот, уже лицемерит и врёт. Стараюсь не зацикливаться тп. Каждый нормальный футболист мечтает получить ЗМ, зацикливается он на этом или нет.
Гость
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