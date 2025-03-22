7 тренеров, выигравших Кубок Лиги в своем дебютном сезоне. В эту компанию мог попасть Слот

1742626855

сегодня, 10:00

Но не попал — проиграл «Ньюкаслу».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот находился в одной игре от того, чтобы стать всего лишь восьмым тренером в современную эпоху, выигравшим Кубок Лиги в своем дебютном сезоне в качестве тренера.

Финал Кубка Лиги – это самый ранний решающий матч в английском футбольном календаре и отличная возможность для нового тренера заявить о себе. Давайте вспомним специалистов, которые выиграли Кубок Лиги с первой попытки.

Джанлука Виалли

Виалли не только был новичком в тренерском деле, но и еще играл в футбол, когда вывел «Челси» в финал 1998 года. 33-летний итальянский нападающий пробыл на посту играющего тренера всего около месяца, и его первой игрой в качестве тренера стал камбэк «синих» в полуфинале против «Арсенала» (3:1).

Виалли, который стал лучшим бомбардиром команды в том сезоне с 19 голами во всех соревнованиях, в финале против «Мидлсбро» тогда не забил — отличились Фрэнк Синклер и Роберто Ди Маттео. В том сезоне «Челси» занял четвертое место, а также выиграл Кубок обладателей кубков. Виалли оставался на этом посту еще два сезона и добавил к списку трофеев Суперкубок УЕФА , Суперкубок Англии и Кубок Англии. Это позволило Джанлуке стать легендой «Челси». В январе 2023 года итальянца не стало, но о нем в Лондоне никогда не забудут, как и в сборной.

Джордж Грэм

В отличие от всех других имен в этом списке, Грэм не был дебютантом в английском футболе, когда он привел «Тоттенхэм» к победе в Кубке Лиги в 1999 году и положил конец восьмилетней бестрофейной серии «шпор». Шотландец на тот момент уже дважды выиграл трофей с «Арсеналом», а также Кубок Англии, Кубок обладателей кубков и два чемпионских титула.

«Шпоры» переманили Грэма из «Лидса» в сентябре 1998 года, в финале обыграли они «Лестер» со счетом 1:0. Это классическая победа в стиле Грэма. Они также обыграли «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале, не позволив «красным дьяволам» сэра Алекса Фергюсона забрать все четыре трофея в том году. Тем не менее, больше трофеев завоевать не удалось, и Джордж был уволен в марте 2001 года.

Жозе Моуриньо

Кубок Лиги стал первым трофеем, который особенный португалец завоевал за «Челси». Возможно, «Тоттенхэм» и мог бы получить долгожданный кубок на полку, если бы Жозе не уволили накануне финала против «Манчестер Сити» в 2021 году.

Бытует мнение, что Моуриньо рассматривал Кубок Лиги как важный трамплин для больших достижений, помогающий сформировать менталитет победителей.

«Мы воспринимали Кубок Лиги довольно серьезно, как настоящий вызов», — сказал Жозе журналистам перед своим третьим триумфом в Кубке Лиги с «Челси» в 2015 году. Сейчас же великий тренер скандалит в Турции.

Хуанде Рамос

Как и в истории с Грэмом, Рамос завоевал Кубок Лиги после неудачного начала сезона. Он заменил Мартина Йола на тренерском мостике «шпор» в октябре 2007 года и вскоре привел команду к победе, причем сделал это очень ярко. Был разгром «Арсенала» со счетом 5:1 в полуфинале, а затем победа со счетом 2:1 над мощным «Челси» на новом «Уэмбли».

Рамос также поднял «шпор» с 18-го на 11-е место, но в следующем сезоне он был уволен. Впрочем, испанец до сих пор является последним на данный момент тренером, выигравшим трофей с «Тоттенхэмом». А также он подписал Луку Модрича.

Микаэль Лаудруп

Легендарный датский полузащитник руководил «Суонси» в сезоне 2012/13. Они заняли девятое место в Премьер-лиге, Мичу был на пике своей карьеры, забив 22 гола во всех соревнованиях.

Они выбили «Ливерпуль» и «Челси» — в одном из этих матчей Эден Азар ударил подростка, который подавал мячи. Этот парень позже стал успешным продавцом водки, заработав кучу денег. А в финале разгромили «Брэдфорд» со счетом 5:0 – это рекордный разгром в истории финалов данного турнира.

К сожалению, второй сезон для Лаудрупа оказался не столь успешным. Мичу перестал много забивать, и «Суонси» оказался втянутым в борьбу за выживание. Лаудруп был уволен в феврале 2014 года.

Мануэль Пеллегрини

«Манчестер Сити» на тот момент недавно проиграл «Уигану» в финале Кубка Англии и мог проиграть и в финале Кубка Лиги, когда Борини вывел «Сандерленд» вперед. Но «Сити» смог отыграться и победить со счетом 3:1. На посту главного тренера «горожан» Пеллегрини заменил Роберто Манчини.

В том сезоне была захватывающая гонка за чемпионство с «Ливерпулем», лидером которого был Луис Суарес. «Сити» опередил «красных» Брендана Роджерса на два очка в итоге. В 2016 году чилиец взял еще один Кубок Лиги, а через некоторое время наступила эра Гвардиолы.

Эрик тен Хаг

Победа «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка лиги под руководством лысого нидерландца еще свежа в памяти. Был обыгран «Ньюкасл» в 2023 году, эта победа прервала шестилетнюю серию без трофеев для великого клуба из Манчестера. Как мы помним, над тен Хагом смеялись – он стал мемом, как и Онана. Эрик ушел, Онана и нелепые поражения остались. В этом сезоне дела у МЮ очень плохи, но все же есть шанс победить в Лиге Европы.