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Кин оценил игру сборной Англии при Тухеле на 3+

вчера, 10:56

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил игру сборной Англии в первых двух матчах под руководством главного тренера Томаса Тухеля. В двух поединках отбора на чемпионат мира-2026 «три льва» переиграли Албанию (2:0) и Латвию (3:0).

Если бы это был школьный табель успеваемости, можно было бы поставить 3+. Думаю, Тухель способен дать больше, две эти игры на бумаге выглядели очень простыми.

Это замечательный старт для тренера, но всем понятно, что он по-любому выиграл бы эти две встречи, просто посмотрите на 27 ударов в сегодняшней игре [с Лативией].

Многое еще предстоит улучшить, конечный продукт не был совершенен, но, по крайней мере, замены повлияли на ход игры. В целом, все прошло нормально.

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Все комментарии
rxk28mfzfxat
rxk28mfzfxat
вчера в 12:38
Пока не играли с сильными командами, то и оценивать нечего, даже Дзюба может забить Гибралтару.
jtk2e66h53p9
jtk2e66h53p9
вчера в 12:38
Может задача была не пропустить?
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:53
Тухелю очень повезло начинать работу со сборной с таких карликовых соперников. Несмотря на две сухие победы, что-то говорить о результатах работы Тухеля пока рано, так как соперники были из разряда малышей, которых наверное труднее не обыграть, чем наоборот. Да и следующие игры Англии с Андорой, Сербией и опять с теми же Латвией и Албанией будут лишь добавлять сборной положительную статистику, но не покажут истинный уровень команды. Зато у Тухеля будем предостаточно времени, чтобы перестроить команду под свой стиль и свои задачи. А что из этого получиться сможем увидеть только в поединке с серьёзным соперником, а значит не в этом году точно.
Гость
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