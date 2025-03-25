Кин оценил игру сборной Англии при Тухеле на 3+

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» оценил игру сборной Англии в первых двух матчах под руководством главного тренера . В двух поединках отбора на чемпионат мира-2026 «три льва» переиграли Албанию (2:0) и Латвию (3:0).

Если бы это был школьный табель успеваемости, можно было бы поставить 3+. Думаю, Тухель способен дать больше, две эти игры на бумаге выглядели очень простыми.

Это замечательный старт для тренера, но всем понятно, что он по-любому выиграл бы эти две встречи, просто посмотрите на 27 ударов в сегодняшней игре [с Лативией].

Многое еще предстоит улучшить, конечный продукт не был совершенен, но, по крайней мере, замены повлияли на ход игры. В целом, все прошло нормально.