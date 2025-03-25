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Лингард: «Не ощущаю себя неудачником, понимаю, что чего-то достиг»

вчера, 09:22

Хавбек «Сеула» Джесси Лингард, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о своей карьере.

100 процентов, что я не ощущаю себя неудачником, понимаю, что чего-то достиг. Достаточно просто взглянуть на мою историю с семилетнего возраста – парень из Уоррингтона преодолел весь этот путь до конца. Вероятность составляла около 0,2 процента или что-то около того. Меня выбрали. Пришлось усердно трудиться. Уехать и оставить семью в 12 лет, сменить школу и оказаться в незнакомой среде. А я был самым младшим. Я был крошечным. Так что я прошел через многое с футбольной точки зрения.

Я дебютировал, получил повреждение и выбыл на полгода, затем вернулся. Сыграю ли я за «Манчестер Юнайтед» вновь? Я не знал. Я был в аренде в «Дерби Каунти» и других клубах. В определенный момент у меня было предложение от «Ньюкасла». Я мог уйти, спорил сам с собой.

Это битва. Как катание на американских горках, особенно в столь юном возрасте. И ты просто думаешь: «Я должен играть в футбол».

Ферги всегда в меня верил. Это единственное, что по-настоящему имело значение для меня. Сэр Алекс разбирается в футболе. Это многое значило. Когда я был молод, он сказал, что к 22 или 23 годам я буду выступать в основной команде, это действительно было нечто особенное. В тот момент я просто подумал: «Он что, волшебник? Что это за магия?»

Я счастлив и доволен, поскольку все, что случилось, было не просто так. Забивать в финалах кубков, играть за свою страну, участвовать в чемпионате мира, забивать на Кубке мира. Никто и никогда не отнимет этого у меня.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:38, ред.
По вашей логике получается что Рон сам фанат Месси раз считает что Месси лучше него. Не важно кто лучше в данном контексте, а важно кто как думает про себя, и в этом проблема Криштиану, он себя и свой успех видимо не ценит так как, ну например вы
Маг_тм
Маг_тм ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:28
Так думают только фанаты Месси) остальной мир знает что Рон лучший.
Bad Listener
Bad Listener ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:19, ред.
Вы знаете мне кажется именно у Роналду свербит что он не первый и единственный, иначе бы он давно отпустил всё и завязал с карьерой когда игра перестала получаться. А он продолжает гнаться за какими то воображаемыми рекордами.
Маг_тм
Маг_тм ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:16
Я думаю фифа сделала всё, чтобы он не считал себя таковым, и на закате карьеры, отдыхал в Майями) хоть и 3 или 4 зм липовые, остальные 4 он точно заслужил.
shlomo
shlomo
вчера в 09:45
Грамотно все разложил по полочкам...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:40, ред.
Вот молодец парень, правильно на жизнь смотрит, Криштиану Роналду должен у него поучиться. Если уж Джесси Лингард не считает себя неудачником с довольно посредственной карьерой и игрой, то почему второй лучший футболист в мире должен считать себя таковым?
Гость
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