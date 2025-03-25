Лингард: «Не ощущаю себя неудачником, понимаю, что чего-то достиг»

Хавбек «Сеула» , ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о своей карьере.

100 процентов, что я не ощущаю себя неудачником, понимаю, что чего-то достиг. Достаточно просто взглянуть на мою историю с семилетнего возраста – парень из Уоррингтона преодолел весь этот путь до конца. Вероятность составляла около 0,2 процента или что-то около того. Меня выбрали. Пришлось усердно трудиться. Уехать и оставить семью в 12 лет, сменить школу и оказаться в незнакомой среде. А я был самым младшим. Я был крошечным. Так что я прошел через многое с футбольной точки зрения.

Я дебютировал, получил повреждение и выбыл на полгода, затем вернулся. Сыграю ли я за «Манчестер Юнайтед» вновь? Я не знал. Я был в аренде в «Дерби Каунти» и других клубах. В определенный момент у меня было предложение от «Ньюкасла». Я мог уйти, спорил сам с собой.

Это битва. Как катание на американских горках, особенно в столь юном возрасте. И ты просто думаешь: «Я должен играть в футбол».

Ферги всегда в меня верил. Это единственное, что по-настоящему имело значение для меня. Сэр Алекс разбирается в футболе. Это многое значило. Когда я был молод, он сказал, что к 22 или 23 годам я буду выступать в основной команде, это действительно было нечто особенное. В тот момент я просто подумал: «Он что, волшебник? Что это за магия?»

Я счастлив и доволен, поскольку все, что случилось, было не просто так. Забивать в финалах кубков, играть за свою страну, участвовать в чемпионате мира, забивать на Кубке мира. Никто и никогда не отнимет этого у меня.