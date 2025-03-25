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Педри: «Люди говорят, что я играю много, но это гораздо лучше для меня»

вчера, 08:49

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри высказался о своем игровом времени.

Люди говорят, что я играю много, никогда не участвую в ротации состава, но это гораздо лучше для меня! Я хочу играть, я страдаю, когда не выхожу на поле, ведь мой организм к подобному не привык, восстанавливаться в таком случае сложнее.

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Все комментарии
Bryan
Bryan
вчера в 13:40
Хочет играть.
lotsman
lotsman ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 09:48
Ему тяжелее восстанавливаться в игровом плане, входить в игровой тонус. Долго приходится разминаться, чтобы двигаться как надо.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:33
Люди зря говорить не будут...)))
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:21
Педри сам-то хоть понял, что сказал.
Его организму тяжелее восстанавливаться если он не играет? А от чего тогда тяжелее восстанавливаться организму, если он не получает нагрузку? Видимо действительно парню нужен отдых)
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:20
Играть много это прекрасно. Но за здоровьем надо следить. Фати тоже много играл
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