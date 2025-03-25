Педри: «Люди говорят, что я играю много, но это гораздо лучше для меня»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании высказался о своем игровом времени.

Люди говорят, что я играю много, никогда не участвую в ротации состава, но это гораздо лучше для меня! Я хочу играть, я страдаю, когда не выхожу на поле, ведь мой организм к подобному не привык, восстанавливаться в таком случае сложнее.