Педри: «Люди говорят, что я играю много, но это гораздо лучше для меня»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри высказался о своем игровом времени.
Люди говорят, что я играю много, никогда не участвую в ротации состава, но это гораздо лучше для меня! Я хочу играть, я страдаю, когда не выхожу на поле, ведь мой организм к подобному не привык, восстанавливаться в таком случае сложнее.
Его организму тяжелее восстанавливаться если он не играет? А от чего тогда тяжелее восстанавливаться организму, если он не получает нагрузку? Видимо действительно парню нужен отдых)
Его организму тяжелее восстанавливаться если он не играет? А от чего тогда тяжелее восстанавливаться организму, если он не получает нагрузку? Видимо действительно парню нужен отдых)