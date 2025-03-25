Чалханоглу: «Моя цель – победа в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Интера» ответил на вопрос о личных и общих целях в сезоне.

Мы надеемся, что возьмем все трофеи. Разумеется, мы стараемся представлять «Интер» наилучшим образом, на нас лежит невероятная ответственность.

Я уже выиграл все в Италии, и моя цель – победа в Лиге чемпионов. Два года назад мы потерпели поражение в финале, я и мечтаю снова выйти в финал и победить. И, возможно, также взять «Золотой мяч». Для этого будет очень важно выиграть Скудетто еще раз.