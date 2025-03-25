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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2024/2025

Чалханоглу: «Моя цель – победа в Лиге чемпионов»

вчера, 11:57

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу ответил на вопрос о личных и общих целях в сезоне.

Мы надеемся, что возьмем все трофеи. Разумеется, мы стараемся представлять «Интер» наилучшим образом, на нас лежит невероятная ответственность.

Я уже выиграл все в Италии, и моя цель – победа в Лиге чемпионов. Два года назад мы потерпели поражение в финале, я и мечтаю снова выйти в финал и победить. И, возможно, также взять «Золотой мяч». Для этого будет очень важно выиграть Скудетто еще раз.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 17:39
У чела завышенная самооценка , причем уже несколько лет назад такой бред читал
112910415
112910415
вчера в 16:55
надежды юношей питают ...
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:49
На счёт треска, я бы поспорил.
Бавария сейчас не та, чтобы от неё отлетать с треском.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:13
Отчаянный парень
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:39, ред.
Отличные слова перед тем как с треском отлететь от Баварии, как по учебнику, аплодисменты стоя
eqt72sf4spr2
eqt72sf4spr2
вчера в 12:37
С Интером это почти неосуществимо.
34fr3wdu8jdt
34fr3wdu8jdt
вчера в 12:34
Некоторые клубы ставят десятилетиями такие задачи, а получается один раз в 25 лет.
3232vmsjfcjq
3232vmsjfcjq
вчера в 12:29
Не уверен что Интер способен выиграть сегодня ЛЧ
Wasilet
Wasilet
вчера в 12:26
Главное, иметь высокую цель и к ней стремиться, только так всего можно достичь.
drug01
drug01
вчера в 12:16
Такая высокая цель! Удачи!!!
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