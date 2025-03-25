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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2024/2025

Мартинес и Думфрис из-за травм пропустят несколько матчей «Интера»

вчера, 12:21

Футболисты «Интера» Лаутаро Мартинес и Дензел Думфрис из-за повреждений пропустят несколько матчей команды.

Аргентинский нападающий из-за травмы задней поверхности бедра не поможет национальной команде в ближайших матчах отбора на чемпионат мира-2026. Его возвращение в строй ожидается к игре с «Пармой» в Серии А, которая состоится 5 апреля. Лаутаро пропустит поединок с «Удинезе» в чемпионате Италии, а также, вероятно, игру с «Миланом» в Кубке Италии.

Голландцу на следующей неделе предстоит пройти повторное медобследование, с «Удинезе», «Миланом» и «Пармой» он не сыграет.

Футболисты надеются восстановиться к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 11:52
Не хорошие известия , парням здоровья.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:39
Пожелаю парням скорейшего выздоровления .
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:22
Готовы будут к серьезным матчам
jf4ytvpf2pjz
jf4ytvpf2pjz
вчера в 12:29
Стоит пожелать им скорейшего выздоровления.
Гость
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