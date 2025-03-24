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У игрока ПСВ обнаружен туберкулёз

вчера, 21:40

Пресс-служба ПСВ сообщила о наличии туберкулеза в активной форме у одного из игроков основной команды. Имя футболиста, у которого выявлено заболвевание, не разглашается. Однако, согласно сообщениям средств массовой информации, речь может идти о нападающем Лукасе Пересе.

У одного из игроков ПСВ диагностирован активный туберкулез. В сложившихся обстоятельствах игрок чувствует себя хорошо. Хотя вероятность дальнейшего заражения невелика, за ситуацией внимательно следят в соответствии со стандартными протоколами.

Лечащий пульмонолог, медицинский персонал ПСВ и госпиталь Брабант-Зюйдост немедленно приняли все необходимые меры. Кроме того, было начато расследование в отношении источников и контактов, все заинтересованные лица были проинформированы. На данный момент нет никаких признаков того, что люди, находящиеся поблизости от зараженного игрока, были заражены.

ПСВ поддерживает игрока в его восстановлении и просит уважать конфиденциальность. Когда появятся соответствующие обновления, мы сообщим о них по нашим официальным каналам. В соответствии с законодательством ПСВ не имеет права разглашать более подробную информацию о личности игрока.

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