Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2024/2025

Агент Захаряна: «Арсен вернётся на поле в апреле»

вчера, 17:46

Геннадий Голубин, агент полузащитника клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, когда футболист сможет вернуться к тренировкам. Ранее хавбек ощутил дискомфорт во время одного из занятий, у Захаряна диагностирован рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра.

Любая травма не добавляет положительных эмоций футболисту. Я не видел, чтобы кто‑то «загонялся» после травмы. Любой спортсмен, когда справляется с травмой, возвращается более сильным. В этом случае все будет так же. Арсен восстанавливается по плану. Он вернется на поле в апреле.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиНойер может пропустить первый матч с «Интером» в 1/4 финала Лиги чемпионов
22 марта
«Барселона» назвала характер травмы Кубарси
22 марта
ОфициальноНойер снова получил травму
22 марта
Алиссон покинул расположение сборной Бразилии из-за травмы
22 марта
ОфициальноКалафьори из-за травмы пропустит ответный матч Лиги наций Италия — Германия
21 марта
Арнаутович сообщил о панической атаке, возникшей у него в матче с Сербией
21 марта
Сортировать
Все комментарии
Alprish
Alprish
вчера в 20:16
Интересно, а апреле много тренировок?
НЕ хейтер
НЕ хейтер
вчера в 20:03
матч-травма-матч-травма... цикл пора менять
Capral
Capral
вчера в 19:07, ред.
Всё таки тупое руководство у Р/С. Столько времени, это чудо не играет, сидит на больничном, дурака валяет, а его терпят и терпят, вместо того, чтобы отдать- или в аренду, куда нибудь на Мальту, или вернуть ростовщикам- пусть им яйца крутит...
lotsman
lotsman
вчера в 18:50
Да неужто вернётся? На один матч?)
112910415
112910415
вчера в 18:27
станет более сильным
вернется на поле в апреле
проведёт пару тренировок
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:25
Захарян стал лавочником?
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:23
Новостей про Арсена больше нежели про Рона с Лео)))
sihafazatron
sihafazatron ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:20
А зачем? Деньги пока капают, все ровно у него)) Кто бы отказался так "работать"?)
Juriur
Juriur
вчера в 18:20
Арсен выбрал правильный путь для своей жизни, получать все даром, а работать в апреле тоже вредно.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:17
Может Захаряну лучше поменять профессию?
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:15
Подобные заявления уже были
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:15
Месяц выбран вполне удачно - если , что для дальнейших оправданий...)
cfed5mejrnab
cfed5mejrnab
вчера в 18:13
В апреле какого года?
yshk2qnpmwtg
yshk2qnpmwtg
вчера в 18:09
Вернется и снова уйдет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 