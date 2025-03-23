Агент Захаряна: «Арсен вернётся на поле в апреле»

Геннадий Голубин, агент полузащитника клуба «Реал Сосьедад» , рассказал, когда футболист сможет вернуться к тренировкам. Ранее хавбек ощутил дискомфорт во время одного из занятий, у Захаряна диагностирован рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра.

Любая травма не добавляет положительных эмоций футболисту. Я не видел, чтобы кто‑то «загонялся» после травмы. Любой спортсмен, когда справляется с травмой, возвращается более сильным. В этом случае все будет так же. Арсен восстанавливается по плану. Он вернется на поле в апреле.