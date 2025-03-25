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ЭСК поддержала решение Иванова засчитать гол Мартинса «Зениту»

вчера, 17:39

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Зенита» и «Рубина» и вынесла решения.

РПЛ. 21-й тур

«Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Зенит» обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с взятием ворот петербургской команды на 90-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Зенит» на 90-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры, учитывая его оптимальную позицию, с которой он принимал это решение, и офсайдным линиям, прочерченным ВАР при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот команды «Зенит» в данной игровой ситуации.

«Оренбург» — «Факел» (Воронеж)

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК с просьбой оценить работу судьи Артёма Любимова в эпизоде с неудалением с поля игрока «Факела» Александра Ломовицкого на 24-й минуте матча, а «Факел» и КДК РФС – с просьбой оценить работу арбитра в эпизоде с удалением с поля игрока «Факела» Дилана Мартенса на 54-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Факел» №77 Александра Ломовицкого на 24 минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, опоздавшего сыграть в мяч в единоборстве с игроком команды «Оренбург» №87 Данилой Прохиным и совершившего на высокой скорости контакт открытой стопой с использованием шипов, по мнению всех членов комиссии, должны расцениваться как серьезное нарушение правил игры, учитывая высокое место контакта, и они угрожали безопасности соперника. По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало остановить игру, назначить штрафной удар в пользу команды «Оренбург» и удалить с поля игрока «Факела» за серьезное нарушение правил игры.

2. Судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Факел» №6 Дилана Мартенса на 54-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока, совершенное против игрока команды «Оренбург» №10 Саида Сахархизана, по мнению большинства членов комиссии, не является очевидным серьезным нарушением правил игры, так как контакт был произведен с умеренной интенсивностью, пятка игрока «Факела» в момент контакта находилась на газоне, в связи с чем контакт был неполным, а частью открытой стопы, и место этого контакта не было высоким. По этой причине большинство членов комиссии считает, что судье следовало ограничиться вынесением предупреждения игроку «Факела» за безрассудное поведение в данной пограничной игровой ситуации.

«Акрон» (Тольятти) – ЦСКА (Москва)

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Михаила Черемных в эпизоде со штрафным ударом в пользу «Акрона» и вынесении предупреждения игроку ЦСКА Матвею Кисляку на 63-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья ошибочно назначил штрафной удар в пользу команды «Акрон», после выполнения которого произошло взятие ворот команды ЦСКА, и ошибочно вынес предупреждение игроку команды «ЦСКА» №31 Матвею Кисляку на 63 минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, данный игрок, вступив в единоборство с атакующим игроком команды «Акрон» №14 Владимиром Хубуловым в честной манере, сыграл в мяч, а последующий контакт по инерции с соперником являлся неизбежным и ненаказуемым, так как со стороны игрока ЦСКА не было дополнительного движения ногой в сторону движения нападающего после игры в мяч. По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данной игровой ситуации.

Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала, 2-й этап

«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань)

«Рубин» обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Ивана Абросимова в эпизоде с неназначением пенальти в ворота «Урала» на 36-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Урал» на 36-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Урал» №46 Артем Мамин, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила в единоборстве с атакующим игроком команды «Рубин» №90 Марвином Чуни в собственной штрафной площади, так как слабый контакт руками со стороны защитника с телом нападающего, явно преувеличившего последствия этого контакта, не повлиял на возможность игрока «Рубина» продвигаться к мячу. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данной игровой ситуации.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:26
Так я и имел в виду судейство.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:25
Виктор, здравствуй! А я имел в виду не саму игру в футбол, а судейство. После такого скандала не в пользу Зенита судьи в следующей игре будут к Зениту более чем лояльны. Вот увидишь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:03
Володя, а мне кажется не позавидуешь судье, которому поручат судить этот матч. Там из страха судья чудить может. Иначе!!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 21:57
Вот я и воображаю ...разве не имею право...)))
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:34
В первом круге не удалили игрока Краснодара ещё в первом тайме) Факт? Факт. А представление о предстоящих играх - это воображение и домыслы)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:01
Представляю , какое теперь судейство будет в матчах зенита с ...краснодаром , локомотивом , цска и динамо....и не завидую тем судьям которые обслуживать будут те матчи...)
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:49
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 20:10
    А это как сказать. Прошлой весной Рубин дёрнул Зенит в Питере, и сейчас- ничего невозможного нет. Разве Зенит стал сильней, в сравнении с прошлым годом? Ничего подобного, деградация и падение продолжаются.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 19:41
    Ох, не позавидуешь Рубину. который будет играть с Зенитом в следующем туре, да на его поле...
    112910415
    112910415
    вчера в 18:53
    доминируйте, коль чемпионы !
    Константин Белых
    Константин Белых ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 18:46
    все правильно говорите. А по факту главное дно у вас -заносчивый и переоцененный Глушенков. Соболев не далеко ушел..
    Capral
    Capral
    вчера в 18:44
    Иванову отключат газ, или повысят цену в пять раз. Будет знать- как Зенит обижать!!!
    md8eaetrcs4m
    md8eaetrcs4m
    вчера в 18:37
    ЭСК случайно не Симонян заведует?
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 18:17
      Lbvfd
      Lbvfd
      вчера в 18:16
      И вообще ЭСК только больше склоки наводит. Ситуацию они не меняют.)
      Lbvfd
      Lbvfd
      вчера в 18:13
      Проспали атаку, так на себя надо пенять, а не на судью.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 18:11
      Всё правильно. Чем в микроскоп разглядывать где находился мизинец Мартинса, лучше бы организацией игры занялись. Разобрались в ошибках, что было не так.
      NbKA555
      NbKA555
      вчера в 18:09
      Удивлен даже)
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 18:08
      Решение ЭСК мотивировано тем, что Зенит это ПРФ
      AlanW 1
      AlanW 1 ответ adekvat (раскрыть)
      вчера в 18:04
      Решили помахать кулаками после драки, но зачем? Или показать что и судьи обычные люди и тоже могут ошибаться - а ВАР тогда для чего? Идиотизм одним словом...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 18:02
      Теперь у г.г. Медведева и Миллера остаются два пути SAS и ООН. Стыдно господа выпрашивать милостыню у ЭСК ( жаловаться куда то) при вашем то бюджете и составе команды. Как говорят в Одессе. Играть по честному надо!
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 17:51, ред.
      Ура! Справедливость восторжествовала, хотя я уже успел всё увидеть и рассмотреть отсутствие оффсайда у Мартинса всё равно приятно что это решение подтвердили на всех инстанциях. А у Зениткшки все опоры из под ног повышибало, и на судей теперь не положиться в своей "праведной" борьбе за чемпионство
      adekvat
      adekvat
      вчера в 17:49
      Толку от того что они опредилили верно или не верно было вынесено решение.
      Вещий
      Вещий
      вчера в 17:45
      И когда же эти косяки заканчиваться будут...
      Гость
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