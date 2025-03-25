ЭСК поддержала решение Иванова засчитать гол Мартинса «Зениту»

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вчера, 17:39

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Зенита» и «Рубина» и вынесла решения.

РПЛ . 21-й тур

«Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Зенит» обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с взятием ворот петербургской команды на 90-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Зенит» на 90-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры, учитывая его оптимальную позицию, с которой он принимал это решение, и офсайдным линиям, прочерченным ВАР при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот команды «Зенит» в данной игровой ситуации.

«Оренбург» — «Факел» (Воронеж)

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК с просьбой оценить работу судьи Артёма Любимова в эпизоде с неудалением с поля игрока «Факела» Александра Ломовицкого на 24-й минуте матча, а «Факел» и КДК РФС – с просьбой оценить работу арбитра в эпизоде с удалением с поля игрока «Факела» Дилана Мартенса на 54-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Факел» №77 Александра Ломовицкого на 24 минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, опоздавшего сыграть в мяч в единоборстве с игроком команды «Оренбург» №87 Данилой Прохиным и совершившего на высокой скорости контакт открытой стопой с использованием шипов, по мнению всех членов комиссии, должны расцениваться как серьезное нарушение правил игры, учитывая высокое место контакта, и они угрожали безопасности соперника. По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало остановить игру, назначить штрафной удар в пользу команды «Оренбург» и удалить с поля игрока «Факела» за серьезное нарушение правил игры.

2. Судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Факел» №6 Дилана Мартенса на 54-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока, совершенное против игрока команды «Оренбург» №10 Саида Сахархизана, по мнению большинства членов комиссии, не является очевидным серьезным нарушением правил игры, так как контакт был произведен с умеренной интенсивностью, пятка игрока «Факела» в момент контакта находилась на газоне, в связи с чем контакт был неполным, а частью открытой стопы, и место этого контакта не было высоким. По этой причине большинство членов комиссии считает, что судье следовало ограничиться вынесением предупреждения игроку «Факела» за безрассудное поведение в данной пограничной игровой ситуации.

«Акрон» (Тольятти) – ЦСКА (Москва)

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Михаила Черемных в эпизоде со штрафным ударом в пользу «Акрона» и вынесении предупреждения игроку ЦСКА Матвею Кисляку на 63-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья ошибочно назначил штрафной удар в пользу команды «Акрон», после выполнения которого произошло взятие ворот команды ЦСКА , и ошибочно вынес предупреждение игроку команды « ЦСКА » №31 Матвею Кисляку на 63 минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, данный игрок, вступив в единоборство с атакующим игроком команды «Акрон» №14 Владимиром Хубуловым в честной манере, сыграл в мяч, а последующий контакт по инерции с соперником являлся неизбежным и ненаказуемым, так как со стороны игрока ЦСКА не было дополнительного движения ногой в сторону движения нападающего после игры в мяч. По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данной игровой ситуации.

Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала, 2-й этап

«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань)

«Рубин» обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Ивана Абросимова в эпизоде с неназначением пенальти в ворота «Урала» на 36-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Урал» на 36-й минуте матча