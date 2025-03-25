ЭСК поддержала решение Иванова засчитать гол Мартинса «Зениту»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Зенита» и «Рубина» и вынесла решения.
РПЛ. 21-й тур
«Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Зенит» обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с взятием ворот петербургской команды на 90-й минуте матча.
Решение комиссии
Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Зенит» на 90-й минуте матча
Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры, учитывая его оптимальную позицию, с которой он принимал это решение, и офсайдным линиям, прочерченным ВАР при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот команды «Зенит» в данной игровой ситуации.
«Оренбург» — «Факел» (Воронеж)
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК с просьбой оценить работу судьи Артёма Любимова в эпизоде с неудалением с поля игрока «Факела» Александра Ломовицкого на 24-й минуте матча, а «Факел» и КДК РФС – с просьбой оценить работу арбитра в эпизоде с удалением с поля игрока «Факела» Дилана Мартенса на 54-й минуте матча.
Решения комиссии
1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Факел» №77 Александра Ломовицкого на 24 минуте матча
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, опоздавшего сыграть в мяч в единоборстве с игроком команды «Оренбург» №87 Данилой Прохиным и совершившего на высокой скорости контакт открытой стопой с использованием шипов, по мнению всех членов комиссии, должны расцениваться как серьезное нарушение правил игры, учитывая высокое место контакта, и они угрожали безопасности соперника. По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало остановить игру, назначить штрафной удар в пользу команды «Оренбург» и удалить с поля игрока «Факела» за серьезное нарушение правил игры.
2. Судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Факел» №6 Дилана Мартенса на 54-й минуте матча
Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока, совершенное против игрока команды «Оренбург» №10 Саида Сахархизана, по мнению большинства членов комиссии, не является очевидным серьезным нарушением правил игры, так как контакт был произведен с умеренной интенсивностью, пятка игрока «Факела» в момент контакта находилась на газоне, в связи с чем контакт был неполным, а частью открытой стопы, и место этого контакта не было высоким. По этой причине большинство членов комиссии считает, что судье следовало ограничиться вынесением предупреждения игроку «Факела» за безрассудное поведение в данной пограничной игровой ситуации.
«Акрон» (Тольятти) – ЦСКА (Москва)
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Михаила Черемных в эпизоде со штрафным ударом в пользу «Акрона» и вынесении предупреждения игроку ЦСКА Матвею Кисляку на 63-й минуте матча.
Решение комиссии
Судья ошибочно назначил штрафной удар в пользу команды «Акрон», после выполнения которого произошло взятие ворот команды ЦСКА, и ошибочно вынес предупреждение игроку команды «ЦСКА» №31 Матвею Кисляку на 63 минуте матча
Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, данный игрок, вступив в единоборство с атакующим игроком команды «Акрон» №14 Владимиром Хубуловым в честной манере, сыграл в мяч, а последующий контакт по инерции с соперником являлся неизбежным и ненаказуемым, так как со стороны игрока ЦСКА не было дополнительного движения ногой в сторону движения нападающего после игры в мяч. По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данной игровой ситуации.
Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала, 2-й этап
«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань)
«Рубин» обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Ивана Абросимова в эпизоде с неназначением пенальти в ворота «Урала» на 36-й минуте матча.
Решение комиссии
Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Урал» на 36-й минуте матча
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Урал» №46 Артем Мамин, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила в единоборстве с атакующим игроком команды «Рубин» №90 Марвином Чуни в собственной штрафной площади, так как слабый контакт руками со стороны защитника с телом нападающего, явно преувеличившего последствия этого контакта, не повлиял на возможность игрока «Рубина» продвигаться к мячу. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данной игровой ситуации.
Правда, не со стороны "фантиков" Зенита, а с другой стороны.
Питерские, в основном, благоразумно не вмешиваются.
Только Медведев какую-то странную фотографию второго гола Мартинса выложил, на которой ворота к полю да-а-алеко НЕ под 90 градусов.
Стырил где-то, наверное... ))
Правда, не со стороны "фантиков" Зенита, а с другой стороны.
Питерские, в основном, благоразумно не вмешиваются.
Только Медведев какую-то странную фотографию второго гола Мартинса выложил, на которой ворота к полю да-а-алеко НЕ под 90 градусов.
Стырил где-то, наверное... ))