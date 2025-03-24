Арбитры в Кубке Италии будут объяснять решения на стадионе

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вчера, 16:54

Серия А объявила, что, начиная с 30-го тура чемпионата Италии, она будет передавать сигнал VARDict (телевизионную графику, транслируемую во время управления VAR ) на большие экраны стадионов, таким образом информируя присутствующих зрителей о текущем или длительном просмотре VAR .

Кроме того, в полуфиналах и финале Кубка Италии текущего сезона, в соответствии с решением, принятым IFAB на 139-м ежегодном общем собрании, и по согласованию с FIGC и AIA, в экспериментальном формате аудиосигнал судьи будет передаваться на стадионы и по телевидению, с конкретным ограничением на объяснение решений, принятых после видеопросмотра главным арбитром.

Благодаря внедрению специального технологического решения, разработанного партнёром Hawk-Eye, в дополнение к существующей системе судейской связи зрители и публика на стадионе смогут услышать обоснование решения непосредственно от официального лица матча.