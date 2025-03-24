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Арбитры в Кубке Италии будут объяснять решения на стадионе

вчера, 16:54

Серия А объявила, что, начиная с 30-го тура чемпионата Италии, она будет передавать сигнал VARDict (телевизионную графику, транслируемую во время управления VAR) на большие экраны стадионов, таким образом информируя присутствующих зрителей о текущем или длительном просмотре VAR.

Кроме того, в полуфиналах и финале Кубка Италии текущего сезона, в соответствии с решением, принятым IFAB на 139-м ежегодном общем собрании, и по согласованию с FIGC и AIA, в экспериментальном формате аудиосигнал судьи будет передаваться на стадионы и по телевидению, с конкретным ограничением на объяснение решений, принятых после видеопросмотра главным арбитром.

Благодаря внедрению специального технологического решения, разработанного партнёром Hawk-Eye, в дополнение к существующей системе судейской связи зрители и публика на стадионе смогут услышать обоснование решения непосредственно от официального лица матча.

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Перевод с legaseriea.it
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yacmprj4nv5u
yacmprj4nv5u
вчера в 18:24
Матчи Кубка проходят не так часто, вот если бы это было в чемпионате.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:04, ред.
Вот это кстати правильно на стадионах всё это транслировать, по себе знаю как мучает любопытство когда не понимаешь почему был отменён гол или назначен пенальти, у экрана просто ждёшь повтора и офсайдных линий, надо чтобы и у зрителей на стадионе тоже была такая возможность увидеть и понять что же произошло. В последней игре Спартака за который болею команда забила гол который показалось был из офсайда, и мучала неделю наверное неопределённость из-за того что никто ничего нормально не показал. Пока не увидел стоп кадр из-за ворот в обзоре одного блогера вообще к официальным источникам информации не имеющего никакого отношения не был уверен что победа заслуженная.
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