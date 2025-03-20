ЭСК будет рассматривать эпизоды с предключевыми решениями

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сегодня, 17:23

Экспертно-судейская комиссия РФС будет рассматривать эпизоды с предключевыми решениями.

Предложения по изменениям в положение об ЭСК РФС и в положение о подкомиссии по футзалу в составе ЭСК направлены на утверждение исполкома Российского футбольного союза.

Целью изменений является расширение полномочий ЭСК и добавление возможности рассмотрения эпизодов с предключевыми ошибками (нарушение правил, после которого был забит гол). Поправки в положения уже согласованы в рабочем порядке.

В настоящее время ЭСК имеет право рассматривать ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:

– нарушения правил игры при забитых голах,

– эпизоды с назначением или не назначением пенальти,

– ошибочное предъявление красной карточки, в том числе эпизоды со второй жёлтой карточкой (только при наличии внесённой ранее по времени в протокол первой жёлтой карточки),

– ошибки в идентификации наказанных игроков;

– эпизоды с фиксацией нарушения правил игры или выхода мяча за пределы поля, если непринятие такого решения судьёй незамедлительно привело бы к взятию ворот одной из команд.

По просьбе председателя судейского комитета , в виде исключения, ЭСК рассмотрит подобный эпизод из матча 21-го тура Премьер-Лиги между «Акроном» и ЦСКА (1:2).

Каманцев: