ЭСК будет рассматривать эпизоды с предключевыми решениями

Экспертно-судейская комиссия РФС будет рассматривать эпизоды с предключевыми решениями.
Предложения по изменениям в положение об ЭСК РФС и в положение о подкомиссии по футзалу в составе ЭСК направлены на утверждение исполкома Российского футбольного союза.
Целью изменений является расширение полномочий ЭСК и добавление возможности рассмотрения эпизодов с предключевыми ошибками (нарушение правил, после которого был забит гол). Поправки в положения уже согласованы в рабочем порядке.
В настоящее время ЭСК имеет право рассматривать ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:
– нарушения правил игры при забитых голах,
– эпизоды с назначением или не назначением пенальти,
– ошибочное предъявление красной карточки, в том числе эпизоды со второй жёлтой карточкой (только при наличии внесённой ранее по времени в протокол первой жёлтой карточки),
– ошибки в идентификации наказанных игроков;
– эпизоды с фиксацией нарушения правил игры или выхода мяча за пределы поля, если непринятие такого решения судьёй незамедлительно привело бы к взятию ворот одной из команд.
По просьбе председателя судейского комитета Павла Каманцева, в виде исключения, ЭСК рассмотрит подобный эпизод из матча 21-го тура Премьер-Лиги между «Акроном» и ЦСКА (1:2).
Каманцев:
Одним из поводов для принятия подобного решения стал эпизод со спорным штрафным ударом в матче чемпионата страны между московским и махачкалинским «Динамо», после которого москвичи забили гол. Такие эпизоды происходят не часто, но вызывают широкий резонанс. Мы изучили статистику и она говорит о том, что изменение регламента не приведёт к существенным переменам в работе экспертно-судейской комиссии, но сделает судейство ещё более открытым. Похожие изменения в работе ЭСК инициированы и в футзале. Подкомиссия должна будет рассматривать шестые и последующие фолы, повлиявшие на исход матча, хотя изначально комиссия не рассматривала эти эпизоды.