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ЭСК будет рассматривать эпизоды с предключевыми решениями

сегодня, 17:23

Экспертно-судейская комиссия РФС будет рассматривать эпизоды с предключевыми решениями.

Предложения по изменениям в положение об ЭСК РФС и в положение о подкомиссии по футзалу в составе ЭСК направлены на утверждение исполкома Российского футбольного союза.

Целью изменений является расширение полномочий ЭСК и добавление возможности рассмотрения эпизодов с предключевыми ошибками (нарушение правил, после которого был забит гол). Поправки в положения уже согласованы в рабочем порядке.

В настоящее время ЭСК имеет право рассматривать ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:

– нарушения правил игры при забитых голах,

– эпизоды с назначением или не назначением пенальти,

– ошибочное предъявление красной карточки, в том числе эпизоды со второй жёлтой карточкой (только при наличии внесённой ранее по времени в протокол первой жёлтой карточки),

– ошибки в идентификации наказанных игроков;

– эпизоды с фиксацией нарушения правил игры или выхода мяча за пределы поля, если непринятие такого решения судьёй незамедлительно привело бы к взятию ворот одной из команд.

По просьбе председателя судейского комитета Павла Каманцева, в виде исключения, ЭСК рассмотрит подобный эпизод из матча 21-го тура Премьер-Лиги между «Акроном» и ЦСКА (1:2).

Каманцев:

Одним из поводов для принятия подобного решения стал эпизод со спорным штрафным ударом в матче чемпионата страны между московским и махачкалинским «Динамо», после которого москвичи забили гол. Такие эпизоды происходят не часто, но вызывают широкий резонанс. Мы изучили статистику и она говорит о том, что изменение регламента не приведёт к существенным переменам в работе экспертно-судейской комиссии, но сделает судейство ещё более открытым. Похожие изменения в работе ЭСК инициированы и в футзале. Подкомиссия должна будет рассматривать шестые и последующие фолы, повлиявшие на исход матча, хотя изначально комиссия не рассматривала эти эпизоды.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 17:37
Да, было бы неплохо, чтобы кто-то перевёл на русский всё то, что здесь написано. Вот чувствую, что что-то дельное, но понять не могу.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:34
В честь 100-летия клуба, Зениту 3 очка должны присудить!!
5ranmn288h9r
5ranmn288h9r
сегодня в 17:33
Толку от этих рассмотрений никакого.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:27
Из выше написанного текста - стопроцентно понятно лишь то , что появится ещё одна подкомиссия...)
r9p8bnv8z7g5
r9p8bnv8z7g5
сегодня в 17:27
Давно надо было это делать
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