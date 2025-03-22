Арбитр Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве

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вчера, 15:54

Российский арбитр может быть признан подозреваемым в деле о мошенничестве.

Следователи из Самары выявили схему, согласно которой российские судьи могли получать денежные вознаграждения от представителей обеих команд, участвующих в матче. По версии следствия, арбитры таким образом не оказывали влияния на результат игры, а занимались мошенничеством. Однако доказать факт передачи денег весьма затруднительно.

Имя Владислава Безбородова наиболее часто встречается в материалах дела. Тем не менее, он пока не был вызван на допрос. По предварительной информации, рефери пребывает в Санкт-Петербурге.