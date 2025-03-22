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Арбитр Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве

вчера, 15:54

Российский арбитр Владислав Безбородов может быть признан подозреваемым в деле о мошенничестве.

Следователи из Самары выявили схему, согласно которой российские судьи могли получать денежные вознаграждения от представителей обеих команд, участвующих в матче. По версии следствия, арбитры таким образом не оказывали влияния на результат игры, а занимались мошенничеством. Однако доказать факт передачи денег весьма затруднительно.

Имя Владислава Безбородова наиболее часто встречается в материалах дела. Тем не менее, он пока не был вызван на допрос. По предварительной информации, рефери пребывает в Санкт-Петербурге.

8 ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС приняла решение о временном отстранении Безбородова от судейства матчей Российской премьер-лиги и других соревнований под эгидой РФС до окончания сезона 2024/25.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:32
Безбородов помнишь матч Терек-Спартак в Грозном 2-4,помнишь этот произвол? А плакат на трибунах ,-"Судья,-Бог тебе судья.Очень поздно взялись за тебя.Сколько тысяч людей ты расстраивал за 33 серебрчников.Все рано или поздно возврашается.
Vilar
Vilar
вчера в 21:45
Есть дроны, камеры, роботы(ии) и 3... эти взяточники-арбитры?
Если разборонить петухов - пару-тройку мордоворотов за воротами и всё, будет порядок.
протон
протон
вчера в 20:29
Всех бы проверить. Безбородов не единственный
nn3me57s59p5
nn3me57s59p5
вчера в 19:41
Перед пенсией нахать нужно было побольше.
112910415
112910415
вчера в 19:09
придется нацепить фальшивую бороду и уходить огородами ...
AlanW 1
AlanW 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:09
Это как пить прокисшее молоко и тут же пару таблеток от расстройства желудка - отличная схема 👍
Futurista
Futurista
вчера в 17:56, ред.
Если брал у обеих сторон значит судил честно)...у каждого свои методы как остаться беспристрастным...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:54
Прокурор - не приговор)...
ABir
ABir
вчера в 17:37, ред.
Чего-то не очень верится, что была создана такая схема, когда невозможно понять и доказать откуда поступали и кому денежные средства. А самое главное, что судить надо и тех, кому поступали, и тех, кто перечислял.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:27, ред.
То есть проблема в том что судья взятку взял, а помощь не оказал? За это судят? Это как если вместо наркотиков укроп сушёный или таблетки аспирина толчёные продавать, посадят за мошенничество? Интересная у нас система правосудия, с юморком)
sgm4554ns7zx
sgm4554ns7zx
вчера в 16:33
Лучший подсуживающий спартаку, там нужно искать истину.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:22
"Однако доказать факт передачи денег весьма затруднительно." - "Борзыми щенками" надо было давать тогда бы не открутился.)
"Арбитры таким образом не оказывали влияния на результат игры," - Это как ? -"Вы там сами как ни будь, играйте по аккуратнее, а я постараюсь свистеть поменьше." )
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:20
А что, только один Безбородов брал?
Судя по "странным" матчам, где в изобилии присутствуют судейские "огрехи", о которых даже стыдно говорить, что, мол, промашка вышла - не заметил, наш футбол коррумпирован по самое не хочу.
А почему, собственно, он не должен быть коррумпирован, когда имеются букмекерские конторы, у которых друзья во власти, в т. ч. и "верхней".
Один хозяин "Фонбет" чего стОит!
А сколько таких "фонбетов"???
В Европе давно ведётся непримиримая борьба с фактами коррупции, а у нас ПЕРИОДИЧЕСКИ "жулики-взяточники-воры" обретаются ТОЛЬКО во 2-й лиге...
Так многим удобнее, кто у государственного кошелька: вроде и борьба ведётся, но практически никто из "башле держателей" не пострадает сильно.
Capral
Capral
вчера в 16:04
Да он уже 10 раз был под подозрением и до сих пор на свободе.
Гость
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