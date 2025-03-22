Арбитр Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве

Российский арбитр Владислав Безбородов может быть признан подозреваемым в деле о мошенничестве.
Следователи из Самары выявили схему, согласно которой российские судьи могли получать денежные вознаграждения от представителей обеих команд, участвующих в матче. По версии следствия, арбитры таким образом не оказывали влияния на результат игры, а занимались мошенничеством. Однако доказать факт передачи денег весьма затруднительно.
Имя Владислава Безбородова наиболее часто встречается в материалах дела. Тем не менее, он пока не был вызван на допрос. По предварительной информации, рефери пребывает в Санкт-Петербурге.
8 ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС приняла решение о временном отстранении Безбородова от судейства матчей Российской премьер-лиги и других соревнований под эгидой РФС до окончания сезона 2024/25.
Судя по "странным" матчам, где в изобилии присутствуют судейские "огрехи", о которых даже стыдно говорить, что, мол, промашка вышла - не заметил, наш футбол коррумпирован по самое не хочу.
А почему, собственно, он не должен быть коррумпирован, когда имеются букмекерские конторы, у которых друзья во власти, в т. ч. и "верхней".
Один хозяин "Фонбет" чего стОит!
А сколько таких "фонбетов"???
В Европе давно ведётся непримиримая борьба с фактами коррупции, а у нас ПЕРИОДИЧЕСКИ "жулики-взяточники-воры" обретаются ТОЛЬКО во 2-й лиге...
Так многим удобнее, кто у государственного кошелька: вроде и борьба ведётся, но практически никто из "башле держателей" не пострадает сильно.
Судя по "странным" матчам, где в изобилии присутствуют судейские "огрехи", о которых даже стыдно говорить, что, мол, промашка вышла - не заметил, наш футбол коррумпирован по самое не хочу.
А почему, собственно, он не должен быть коррумпирован, когда имеются букмекерские конторы, у которых друзья во власти, в т. ч. и "верхней".
Один хозяин "Фонбет" чего стОит!
А сколько таких "фонбетов"???
В Европе давно ведётся непримиримая борьба с фактами коррупции, а у нас ПЕРИОДИЧЕСКИ "жулики-взяточники-воры" обретаются ТОЛЬКО во 2-й лиге...
Так многим удобнее, кто у государственного кошелька: вроде и борьба ведётся, но практически никто из "башле держателей" не пострадает сильно.