Мажич о публикации переговоров судей с VAR: «Не могу сказать, что против»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза ( РФС ) в эфире «Матч Премьер» ответил на вопрос о возможности публиковать переговоры главных арбитров и судей, которые отвечают за VAR .

Я не могу сказать, что я против, но нам нужно думать о том, что мы можем от этого выиграть и проиграть. Два‑три года назад я не работал в России, но был в качестве гостя на товарищеском турнире в Абу‑Даби. Очень опытный и один из наших лучших арбитров Кирилл Левников стоял перед монитором и сказал: «Было чуть‑чуть касание». И люди сразу начали писать про то, как написано в футбольных правилах, что там нет слова «чуть‑чуть». Это добавляет судьям давления, они будут думать о том, что они должны сказать, а не о правильном решении.