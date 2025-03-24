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Мажич о публикации переговоров судей с VAR: «Не могу сказать, что против»

вчера, 14:49

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич в эфире «Матч Премьер» ответил на вопрос о возможности публиковать переговоры главных арбитров и судей, которые отвечают за VAR.

Я не могу сказать, что я против, но нам нужно думать о том, что мы можем от этого выиграть и проиграть. Два‑три года назад я не работал в России, но был в качестве гостя на товарищеском турнире в Абу‑Даби. Очень опытный и один из наших лучших арбитров Кирилл Левников стоял перед монитором и сказал: «Было чуть‑чуть касание». И люди сразу начали писать про то, как написано в футбольных правилах, что там нет слова «чуть‑чуть». Это добавляет судьям давления, они будут думать о том, что они должны сказать, а не о правильном решении.

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Все комментарии
thc5q6k7twkd
thc5q6k7twkd
вчера в 16:28
Хотелось бы услышать запись переговоров арбитра Иванова с VARом в матче спартак-Зенит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:21, ред.
"Я не могу сказать, что я против..." - растёт в Милораде чиновник, матереет...)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:16, ред.
Да, тут кстати как не странно согласен, судьям придётся следить и учить терминологию вместо того чтобы качественно делать свою работу, а главное зачем? Ну то есть узнав о чём и как говорят судьи мы что то новое узнаем? Я вот лично себе примерно представляю как выглядит разговор, так же хорошо понимаю кто отвечает за то или иное решение, там всё элементарно. Так что зачем и для кого нужны эти публикации непонятно, может быть стоит вести запись и спорные моменты потом как чёрный ящик с самолёта поднимать на комиссиях, но публиковать вообще незачем. Вообще сама по себе прозрачность ради прозрачности всегда казалась бессмысленной идеей, воздушным замком, вот смотрите у нас всё по честному. Людям нужен результат и улучшение качества а не возможность посмотреть на суровую правду со всех возможных ракурсов.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 15:36
Опубликовывать по громкой связи на весь стадион. Чтобы все слышали.)
Гость
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