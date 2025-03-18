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В «Зените» считают, что Мартинс находился в офсайде в моменте с голом

сегодня, 14:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб решил обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Результат матча уже не изменить. Но хочется и не только нам, а надеюсь всем, чтобы чемпионат проходил в духе честной и спортивной борьбы. И судьбу матча решали футболисты на поле, а не судьи, которые должны профессионально выполнять свою работу, контролируя соблюдение правил игры. Не оценивая игру «Зенита» или «Спартака», бесспорно, что несколько ошибок арбитров повлияли на исход матча.

Первый момент — эпизод с голом Мартинса. У нас закуплена система VAR, к ней добавлена китайская система проведения офсайдных линий. Прошло два дня после матча. Но никаких нормальных материалов, подтверждающих правильность решения рефери, со стороны судейского сообщества не поступило. Хотя хотелось бы понять, почему система VAR не выявила в моменте с голом Мартинса положение вне игры. Помимо текстовой жалобы, мы отправили в ЭСК РФС фото и видеоматериалы, на которых очевидно, что колено игрока «Спартака» при передаче впереди бутсы футболиста «Зенита».

Как говорится: кто не слеп, тот видит. И мы видим, что колено Мартинса в этом эпизоде находится в офсайде. Соответственно, гол засчитан ошибочно. И это напрямую повлияло на результат матча. Как и другие ошибки. Ведь вместо второй жёлтой карточки Умяров, Рябчук и Бабич остались без наказания. Очевидно, что если бы эти футболисты получили красную, то ход матча пошёл бы иначе.

Надеемся, что ЭСК объективно рассмотрит эти моменты. Если это вне игры, то объясните почему. Если это не офсайд, то признайте ошибку арбитра. Признайте, что система офсайдных линий от китайских коллег не работает. И тогда, может, вообще надо забыть про них? И как в старые добрые времена, ассистенты арбитров должны принимать решения сами? Бывший арбитр Федотов заявил, что боковой судья не мог увидеть этот момент. Как это вообще возможно? Это просто курам на смех. В эпизоде, когда идёт борьба за титул, а там важны сантиметры, мы обсуждаем, где вообще в этот момент находился боковой судья. А если мы всё-таки верим в офсайдные линии, то они должны проводиться надлежащим образом, чтобы ни у кого не возникали сомнения. В матче «Барселоны» и «Вильярреала» уже был скандал, когда колено при определении вне игры посчитали, а голову нет. Известный случай, который был поводом для серьёзного разбирательства.

Да, у нас нет датчиков на мяче, но давайте придумаем какие-то другие способы. Самое печальное, что такие ошибки не только влияют на результат конкретного матча, но и могут повлиять на ход борьбы за чемпионство, которая в этом сезоне особенно интересна. Тем самым происходит, как я уже отметил, девальвация этой гонки.

Очень удивляет вся эта ситуация. Даже то, что сделано нами подручными средствами однозначно показывает офсайд в эпизоде. Но технологии лиги определить это не могут. Надеемся получить профессиональные ответы от ЭСК, а не отписку.

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lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 16:55
А ты свои народные средства никому не отдавай и спи спокойно.)
olesk
olesk
сегодня в 16:33
медведев балабол!
Федотов сказал как раз обратное и объяснил почему второй гол был засчитан правильно
Capral
Capral
сегодня в 16:06
lotsman.

Сколько можно кривить душой и отрицать факты?! Причем здесь медицинские показания, если всё, более, чем очевидно!!! Всё то, о чем я говорю больше двух лет, сейчас, уже даже блогеры начали писать... На лицо не физика, но откровенное тренерское безобразие, которое в народе называется- БЕЗДАРНОСТЬ!!!!!!! И не надо закрывать глаза на то, что уже давно всем понятно. Ваш Семак- трус, боится остаться без работы, потому что понимает, что как только его вышвырнут из Зенита- никто его не подберет, он никому не нужен!!! Когда я говорил, что Семак не растет как тренер, не прогрессирует, никто мне не верил, и вы, милейший в том числе. Ну вот и получите ожидаемое. Конечно, еще не все потеряно, но только по одной причине: Спартак- нестабилен и сырой, также, как и Краснодар, поэтому, даже такой неубедительный Зенит- еще может доползти до Юбилея с золотыми медалями, если, конечно не вмешаются ростовщики, которые, сейчас, выглядят лучше, чем Зенит. Семак- это ваш приговор!!! Имейте мужество это признать!!!
albucid
albucid
сегодня в 15:59
Утомил уже этот нытик своими перманентными рыданиями! То инквизиторы Зенит топят, то коварные китайцы против питерского клуба интриги плетут, то у него "собаки лают, то руины говорят".
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:50
Как я понял медведев не проч бы сыграть против одного Максименко....)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:41
Кажется, что у Зенита и Реала все работают по одной методичке)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:34
Мало ли что считают о судействе матча Спартак-Зенит Медведев и его компания... А я считаю, что Газпром не имеет никакого права тратить столько денег на трансферы. Почему народные средства расходуются без согласия народа? Может пора уже обратить внимание на этот беспредел?
lotsman
lotsman
сегодня в 15:26, ред.
Чем искать под микроскопом офсайд, зная что результаты поиска на результат матча не повлияют, лучше бы занялись поиском причины игрового спада команды. В интервью главный тренер сказал, что функционально ему непонятно, что с игроками, почему такое состояние. Если главный тренер не знает, то кто знает? Надо разбираться в этом. Там же есть штаб, медицинские работники, физиотерапевты… Зениту не хватает свежести, Спартак был быстрее. Так почему не хватает свежести? Если тренер не знает то кто то должен знать?
Futurista
Futurista
сегодня в 15:26
8jh4b9nxky4x
8jh4b9nxky4x
сегодня в 15:25
Не надо даже присматриваться, чтобы не заметить офсайд.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:22
Не нравится Зениту проигрывать, ох не нравится... Питер пытается найти виноватых на стороне, в этот раз в поражении принято решение обвинить судей. Когда судья не назначает пенальти в ворота Зенита за игру рукой в штрафной площади это нормально. Ошибки судьи всегда совершают, как раз в пользу Газпрома большинство. Больше всех страдают соперники Зенита.
Futurista
Futurista
сегодня в 15:21
...колено игрока Спартака при передаче впереди бутсы футболиста Зенита...это причина поражения Зенита?)....
То голова...то колено...определитесь уже)...
y5cw65rna45p
y5cw65rna45p
сегодня в 15:18
Спартак за всю игру три раза ударил в створ ворот, и один из них из офсайда.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:16, ред.
Это как же надо плохо играть в футбол что устраивать такую истерику из-за офсайда? Судьи ошибались, ошибаются и будут ошибаться, если вы не готовы к этому то вы не готовы играть в футбол, не то что быть чемпионами. Я не к тому что там точно был офсайд, я так исчерпывающих материалов на эту тему и не увидел, а к тому что даже если и был это вообще норма что судьи косячат, такое случается, shit happens. Ещё я обратил бы внимание что в пользу Спартака не поставили пеналь за игру игрока Зенита рукой в своей штрафной, интересно как бы они с 0:2 отыгрывались?
92m5numzsq37
92m5numzsq37
сегодня в 15:13
Все видят офсайд, кроме спартаковцев.
Futurista
Futurista
сегодня в 15:12
Достал уже своим нытьём)...
Мясо69
Мясо69
сегодня в 15:06
Покажите уже кто-нибудь, где там оффсайд?
nikolah
nikolah
сегодня в 15:01
Может пора бы уже искать причину в себе?
Я понимаю с Краснодаром, где была равная игра, удаление Тормены там могло бы поменять игру в нашу пользу. Здесь нас переиграли подчистую, да, ничья была бы хорошим результатом по такой игре, однако стойкое ощущение что мы изначально вышли играть на ничью и удержание, так нельзя. Чемпионство еще не потеряно, но надо уже подсобрать кабины, на оставшиеся матчи, иначе полетите все со своих кресел вместе с сельдереем
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:58
Срочно отменить результат матча и назначить переигровку с "правильным" судьёй. Уже столы заказаны на 100 летие клуба. А тут вот такое происходит)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:56
Это реально не красит проект, такого резонанса они получать в виде пятого места в таблице.
Судьи не прощают подобных ошибок
AzzY
AzzY
сегодня в 14:46
После драки кулаками не машут!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:39
Купить его летом надо Зениту!)
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