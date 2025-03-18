В «Зените» считают, что Мартинс находился в офсайде в моменте с голом

Председатель правления «Зенита» объяснил, почему клуб решил обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по итогам матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Результат матча уже не изменить. Но хочется и не только нам, а надеюсь всем, чтобы чемпионат проходил в духе честной и спортивной борьбы. И судьбу матча решали футболисты на поле, а не судьи, которые должны профессионально выполнять свою работу, контролируя соблюдение правил игры. Не оценивая игру «Зенита» или «Спартака», бесспорно, что несколько ошибок арбитров повлияли на исход матча.

Первый момент — эпизод с голом Мартинса. У нас закуплена система VAR , к ней добавлена китайская система проведения офсайдных линий. Прошло два дня после матча. Но никаких нормальных материалов, подтверждающих правильность решения рефери, со стороны судейского сообщества не поступило. Хотя хотелось бы понять, почему система VAR не выявила в моменте с голом Мартинса положение вне игры. Помимо текстовой жалобы, мы отправили в ЭСК РФС фото и видеоматериалы, на которых очевидно, что колено игрока «Спартака» при передаче впереди бутсы футболиста «Зенита».

Как говорится: кто не слеп, тот видит. И мы видим, что колено Мартинса в этом эпизоде находится в офсайде. Соответственно, гол засчитан ошибочно. И это напрямую повлияло на результат матча. Как и другие ошибки. Ведь вместо второй жёлтой карточки Умяров, Рябчук и Бабич остались без наказания. Очевидно, что если бы эти футболисты получили красную, то ход матча пошёл бы иначе.

Надеемся, что ЭСК объективно рассмотрит эти моменты. Если это вне игры, то объясните почему. Если это не офсайд, то признайте ошибку арбитра. Признайте, что система офсайдных линий от китайских коллег не работает. И тогда, может, вообще надо забыть про них? И как в старые добрые времена, ассистенты арбитров должны принимать решения сами? Бывший арбитр Федотов заявил, что боковой судья не мог увидеть этот момент. Как это вообще возможно? Это просто курам на смех. В эпизоде, когда идёт борьба за титул, а там важны сантиметры, мы обсуждаем, где вообще в этот момент находился боковой судья. А если мы всё-таки верим в офсайдные линии, то они должны проводиться надлежащим образом, чтобы ни у кого не возникали сомнения. В матче «Барселоны» и «Вильярреала» уже был скандал, когда колено при определении вне игры посчитали, а голову нет. Известный случай, который был поводом для серьёзного разбирательства.

Да, у нас нет датчиков на мяче, но давайте придумаем какие-то другие способы. Самое печальное, что такие ошибки не только влияют на результат конкретного матча, но и могут повлиять на ход борьбы за чемпионство, которая в этом сезоне особенно интересна. Тем самым происходит, как я уже отметил, девальвация этой гонки.

Очень удивляет вся эта ситуация. Даже то, что сделано нами подручными средствами однозначно показывает офсайд в эпизоде. Но технологии лиги определить это не могут. Надеемся получить профессиональные ответы от ЭСК, а не отписку.