Стало известно, какие условия «Ман Сити» предлагает Родриго

По информации источника, отец вингера «Реала» Родриго Силвы недавно провёл переговоры с представителями «Манчестер Сити».
Стороны обсуждали возможность перехода бразильского футболиста в ряды «горожан».
Представители «Манчестер Сити» предложили Родриго более выгодные финансовые условия, чем в «Реале», а также заверили его в возможности регулярного участия в играх на привычной позиции в атакующей линии.
с верзилой Холландом, мне кажется слишком тяжеловат и энертин
норвежец для шустряка бразильца!
с верзилой Холландом, мне кажется слишком тяжеловат и энертин
норвежец для шустряка бразильца!