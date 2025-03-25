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Стало известно, какие условия «Ман Сити» предлагает Родриго

вчера, 19:51

По информации источника, отец вингера «Реала» Родриго Силвы недавно провёл переговоры с представителями «Манчестер Сити».

Стороны обсуждали возможность перехода бразильского футболиста в ряды «горожан».

Представители «Манчестер Сити» предложили Родриго более выгодные финансовые условия, чем в «Реале», а также заверили его в возможности регулярного участия в играх на привычной позиции в атакующей линии.

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Все комментарии
Датак
Датак ответ shur (раскрыть)
сегодня в 07:20
"инертен" ты хотел сказать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:27
У Холланда будет новый друг..., справа.
shur
shur ответ Датак (раскрыть)
вчера в 22:11
...перемудрил мальца, пытался донести состояние не всегда подвижного человека на фоне активности другого...!
Датак
Датак ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:33
"энертин" - это что значит?
shlomo
shlomo
вчера в 20:26, ред.
Думаю что может согласиться на переход...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:17
В принципе вполне возможно что игрок согласится
shur
shur
вчера в 20:04, ред.
...время 20.00 ,а здесь подозрительная тишина ?! Интересное предложение по росту(карьерному) самого Родри, но никак не взаимодействия
с верзилой Холландом, мне кажется слишком тяжеловат и энертин
норвежец для шустряка бразильца!
Гость
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