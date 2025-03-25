Стало известно, какие условия «Ман Сити» предлагает Родриго

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вчера, 19:51

По информации источника, отец вингера «Реала» недавно провёл переговоры с представителями «Манчестер Сити».

Стороны обсуждали возможность перехода бразильского футболиста в ряды «горожан».

Представители «Манчестер Сити» предложили Родриго более выгодные финансовые условия, чем в «Реале», а также заверили его в возможности регулярного участия в играх на привычной позиции в атакующей линии.