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«Зенит» отправил Дзюбе и Денисову приглашения на празднование юбилея клуба

вчера, 23:38

По информации источника, «Зенит» разослал бывшим футболистам и тренерам клуба приглашения на торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию. В частности, 25 мая на «Газпром Арене» пройдёт матч с участием легенд петербургской команды.

Среди приглашённых десятки звёзд прошлого, в том числе Артём Дзюба и Игорь Денисов.

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Все комментарии
Viollator
Viollator
сегодня в 11:11
Кокоринчес красава-забивака !
Сп62
Сп62
сегодня в 10:56
А Сашу Кокорина забыли?
Брулин
Брулин
сегодня в 05:59
Кажется без драки не обойдется)
ch4ykpckefpu
ch4ykpckefpu
сегодня в 05:46
Денисов, одназначно, да.
Дзюба - весьма сомнительно.
qs8c4ur8n56w
qs8c4ur8n56w
сегодня в 00:16
Оба игрока много сделали для команды, достойны приглашения.
протон
протон
вчера в 23:59
Соберите, состав -
Малафеев - Анюков, Крижанац, Ломбертс, Ширл - Широков, Зырянов, Денисов, Файзулин - Погребняк, Аршавин.
Пусть сыграют с сегодняшними и катнут их хорошенько в касашку со стеночками.
Гость
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