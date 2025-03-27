«Зенит» отправил Дзюбе и Денисову приглашения на празднование юбилея клуба

По информации источника, «Зенит» разослал бывшим футболистам и тренерам клуба приглашения на торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию. В частности, 25 мая на «Газпром Арене» пройдёт матч с участием легенд петербургской команды.
Среди приглашённых десятки звёзд прошлого, в том числе Артём Дзюба и Игорь Денисов.
Дзюба - весьма сомнительно.
Дзюба - весьма сомнительно.
Малафеев - Анюков, Крижанац, Ломбертс, Ширл - Широков, Зырянов, Денисов, Файзулин - Погребняк, Аршавин.
Пусть сыграют с сегодняшними и катнут их хорошенько в касашку со стеночками.
Малафеев - Анюков, Крижанац, Ломбертс, Ширл - Широков, Зырянов, Денисов, Файзулин - Погребняк, Аршавин.
Пусть сыграют с сегодняшними и катнут их хорошенько в касашку со стеночками.