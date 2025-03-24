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Более 500 музыкантов выйдут на поле перед матчем Россия — Замбия

вчера, 11:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЗамбияЗамбия20:00 Не начался

Российский футбольный союз проведёт музыкальный флешмоб перед товарищеским матчем между сборными России и Замбии.

На поле стадиона «ВТБ Арена» выйдут более 500 музыкантов, которые исполнят известную песню группы «Парк Горького» «Moscow Calling».

Номер-открытие должен стать самым масштабным в истории спортивных событий Европы по количеству находящихся на поле одновременно артистов. Ранее 450 танцоров были задействованы в одном из номеров матчевой программы РФС перед игрой Суперкубка России «Зенит» – «Краснодар» в Волгограде в июле 2024 года.

После окончания встречи Россия – Замбия перед болельщиками выступит рэп-исполнитель Macan с треком «Останься образом».

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:43
Переплюнули Европу, там только 450…
Варвар7
Варвар7 ответ pkskxggz4p79 (раскрыть)
вчера в 14:00
Зимбабве возможно ещё на подходе , а пока ихняя соседка Замбия приезжает.)))
ryvsxj734eak
ryvsxj734eak
вчера в 13:56
Просто вытопчут весь газон...
pkskxggz4p79
pkskxggz4p79
вчера в 13:41
Такое знаменательное событие надо отметить, Зимбабве не каждый год приезжает
lotsman
lotsman
вчера в 13:30
Решили развлечь замбийцев по полной.)
egwymwts7hwt
egwymwts7hwt
вчера в 13:09
Замбия в ответ привезет 500 скакунов.
shur
shur
вчера в 12:46
..." Останься образом - страна Замбия !" - новый хит сезона!
Glosser
Glosser
вчера в 12:18
Такая сборная приезжает, по другому никак.
8vawhk9vss9h
8vawhk9vss9h
вчера в 11:49
Скоро у Валеры и сборников столько же будет
Гость
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