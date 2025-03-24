Более 500 музыкантов выйдут на поле перед матчем Россия — Замбия

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вчера, 11:33

Российский футбольный союз проведёт музыкальный флешмоб перед товарищеским матчем между сборными России и Замбии.

На поле стадиона «ВТБ Арена» выйдут более 500 музыкантов, которые исполнят известную песню группы «Парк Горького» «Moscow Calling».

Номер-открытие должен стать самым масштабным в истории спортивных событий Европы по количеству находящихся на поле одновременно артистов. Ранее 450 танцоров были задействованы в одном из номеров матчевой программы РФС перед игрой Суперкубка России «Зенит» – «Краснодар» в Волгограде в июле 2024 года.

После окончания встречи Россия – Замбия перед болельщиками выступит рэп-исполнитель Macan с треком «Останься образом».