«Вердер» не пригласил Визе и Озила на прощальный матч Диего

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сегодня, 00:07

В субботу состоится прощальный матч в честь бывшего полузащитника «Вердера» и сборной Бразилии . В нём примут участие его бывшие одноклубники по «Вердеру», «Ювентусу», «Вольфсбургу», «Атлетико» и национальной команды Бразилии.

Следует отметить, что приглашения на данное мероприятие не были направлены и .

По информации источника, решение не приглашать Озила связано с его связями с организацией «Бозкурт» («Серые волки»), которая является крайне правым и радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP). Эта партия исповедует идеологию турецкого национализма и пантюркизма, основным принципом которого является консолидация тюркских народов.

Следует отметить, что отношения между Визе и «Вердером» на протяжении многих лет были напряженными. Бывшего вратаря бременцев неоднократно обвиняли в тесных связях с ультраправыми.