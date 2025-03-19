«Вердер» не пригласил Визе и Озила на прощальный матч Диего

В субботу состоится прощальный матч в честь бывшего полузащитника «Вердера» и сборной Бразилии Диего. В нём примут участие его бывшие одноклубники по «Вердеру», «Ювентусу», «Вольфсбургу», «Атлетико» и национальной команды Бразилии.
Следует отметить, что приглашения на данное мероприятие не были направлены Тиму Визе и Месуту Озилу.
По информации источника, решение не приглашать Озила связано с его связями с организацией «Бозкурт» («Серые волки»), которая является крайне правым и радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP). Эта партия исповедует идеологию турецкого национализма и пантюркизма, основным принципом которого является консолидация тюркских народов.
Следует отметить, что отношения между Визе и «Вердером» на протяжении многих лет были напряженными. Бывшего вратаря бременцев неоднократно обвиняли в тесных связях с ультраправыми.