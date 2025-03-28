Израильские клубы продолжат играть на нейтральных полях в следующем сезоне

УЕФА уведомил израильские клубы о необходимости приступить к подготовке нейтральных стадионов для проведения домашних матчей еврокубков в следующем сезоне.
От клубов требуется как можно скорее сообщить о выбранных аренах в случае квалификации.
Важно отметить, что руководство европейского футбола не планирует в ближайшем будущем возвращать матчи на территорию Израиля.
За то, что Израиль натворил отстранение должно быть на долгие годы.
За то, что Израиль натворил отстранение должно быть на долгие годы.
Клубы и тем более сборная этой «страны»!
Клубы и тем более сборная этой «страны»!