Израильские клубы продолжат играть на нейтральных полях в следующем сезоне

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вчера, 10:47

УЕФА уведомил израильские клубы о необходимости приступить к подготовке нейтральных стадионов для проведения домашних матчей еврокубков в следующем сезоне.

От клубов требуется как можно скорее сообщить о выбранных аренах в случае квалификации.

Важно отметить, что руководство европейского футбола не планирует в ближайшем будущем возвращать матчи на территорию Израиля.