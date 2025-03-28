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Израильские клубы продолжат играть на нейтральных полях в следующем сезоне

вчера, 10:47

УЕФА уведомил израильские клубы о необходимости приступить к подготовке нейтральных стадионов для проведения домашних матчей еврокубков в следующем сезоне.

От клубов требуется как можно скорее сообщить о выбранных аренах в случае квалификации.

Важно отметить, что руководство европейского футбола не планирует в ближайшем будущем возвращать матчи на территорию Израиля.

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Перевод с one.co.il
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:25
Позор УЕФА и ФИФА, а говорят нет двойных стандартов и футбол вне политики.
За то, что Израиль натворил отстранение должно быть на долгие годы.
Брулин
Брулин
вчера в 13:15
это ж агрессия не против члена уефа
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:12
Вот кто действительно не должен играть, НИГДЕ!
Клубы и тем более сборная этой «страны»!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:53
Их надо было бы отстранить от международных матчей...
erj92f6sr29q
erj92f6sr29q
вчера в 10:50
И никаким санкциям не подвергаются.
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