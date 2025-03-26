Хаби Алонсо в четверг может пролить свет на своё будущее

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вчера, 21:36

По информации источника, главный тренер леверкузенского «Байера» проведёт важную пресс-конференцию, на которой сможет развеять сомнения относительно своего будущего.

Специалист предстанет перед СМИ 27 марта. Хотя это будет обычная пресс-конференция, которая пройдёт перед игрой с «Бохумом», на ней испанец может пролить свет на своё ближайшее будущее.

Действующее соглашение Алонсо с «Байером» рассчитано до 2026 года.

Сообщается, что Хаби может объявить о намерении доработать контракт до конца. При этом руководство «аспириновых» планирует летом рассмотреть вопрос возможного продления договора. Имя тренера нередко связывают с мадридским «Реалом» в качестве замены Карло Анчелотти, чей контракт также истекает в 2026-м.