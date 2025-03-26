Хаби Алонсо в четверг может пролить свет на своё будущее

По информации источника, главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо проведёт важную пресс-конференцию, на которой сможет развеять сомнения относительно своего будущего.
Специалист предстанет перед СМИ 27 марта. Хотя это будет обычная пресс-конференция, которая пройдёт перед игрой с «Бохумом», на ней испанец может пролить свет на своё ближайшее будущее.
Действующее соглашение Алонсо с «Байером» рассчитано до 2026 года.
Сообщается, что Хаби может объявить о намерении доработать контракт до конца. При этом руководство «аспириновых» планирует летом рассмотреть вопрос возможного продления договора. Имя тренера нередко связывают с мадридским «Реалом» в качестве замены Карло Анчелотти, чей контракт также истекает в 2026-м.
Пират прав- в Реале нужен мгновенный результат, там никто ждать не будет, пока молодой тренер Алонсо выучится на мастера.
Пират прав- в Реале нужен мгновенный результат, там никто ждать не будет, пока молодой тренер Алонсо выучится на мастера.