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Хаби Алонсо в четверг может пролить свет на своё будущее

вчера, 21:36

По информации источника, главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо проведёт важную пресс-конференцию, на которой сможет развеять сомнения относительно своего будущего.

Специалист предстанет перед СМИ 27 марта. Хотя это будет обычная пресс-конференция, которая пройдёт перед игрой с «Бохумом», на ней испанец может пролить свет на своё ближайшее будущее.

Действующее соглашение Алонсо с «Байером» рассчитано до 2026 года.

Сообщается, что Хаби может объявить о намерении доработать контракт до конца. При этом руководство «аспириновых» планирует летом рассмотреть вопрос возможного продления договора. Имя тренера нередко связывают с мадридским «Реалом» в качестве замены Карло Анчелотти, чей контракт также истекает в 2026-м.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:02
если только он придет на пресс-конференцию вместе с Карло Анчалотти ! )
тогда да, случатся великие перемены ...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:32
Абсолютно не тот. Прошлогоднее чемпионство Байера- ничто иное, как отвратительная игра Баварии, не более того. Если флагман немецкого футбола, его Честь и Совесть (по выражению Ф.Беккенбауэра) отстаёт от чемпиона на 18 очков, значит появляются вопросы и очень серьёзные... Главным экзаменом для Алонсо была ЛЧ этого сезона, который Алонсо не выдержал. Думаю, в Реале понимают, что к чему...
Пират прав- в Реале нужен мгновенный результат, там никто ждать не будет, пока молодой тренер Алонсо выучится на мастера.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:22
... тоесть абсолютно не тот уровень, Алонсо пока на фарте и везение держится, довольно таки не плохо,но не более...!!!
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:19
...после дождичка, в четверг...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:07
то что возглавит Реал, не верится.
Пересу не нужны молодые и перспективные тренера, даже если это Хави Алонсо. боссу Реала нужен результат здесь и сейчас.
и никто не будет давать Алонсо время на адаптацию и т.п.
Capral
Capral
вчера в 22:03, ред.
Как на замену Анчи, я не верю- не тот калибр и не тот уровень... Скорей всего объявит о продлении договора с Байером. Кроме пустых разговоров, про, якобы возможный его переход в Реал, я лично, нигде в немецкой печати не встречал. Конечно нельзя иключать и такой вариант, но не в ближайшем будущем. Тем более, во многом, основополагающим были игры Байера в ЛЧ, гдe Алонсо- с треском провалился, да и в Бундесе, ничего вразумительного в этом сезоне не показывает... Правда, сейчас, когда Бавария несет огоромнейшие кадровые проблемы у Алонсо появился шанс, но и это не делает его кандидатом на должность ГТ Реала, также, как и Вирца игроком МС...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:54
Всю жизнь в Германии он работать не будет
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:51
Зачем гадать? Дождёмся четверга...
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