Гвардиола оценил шансы Родри на участие в матчах Клубного чемпионата мира

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о шансах травмированного хавбека на участие в Клубном чемпионате мира.

Я не знаю… Надеюсь, хочу этого. Послушайте, было бы здорово, если бы он сыграл завтра! Но нельзя принимать необдуманные решения прямо сейчас.

Врачи сообщили мне, что восстановление после этого повреждения займёт 7,5-8 месяцев. Родри лечится уже 6,5 месяца. Он уже неплохо чувствует себя на поле, но конкуренция [в реальных играх] совсем иная, так что посмотрим. Нам нужно убедиться, что с ним всё в порядке, и после этого будем принимать решения.