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Гвардиола оценил шансы Родри на участие в матчах Клубного чемпионата мира

сегодня, 00:50

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о шансах травмированного хавбека Родри на участие в Клубном чемпионате мира.

Я не знаю… Надеюсь, хочу этого. Послушайте, было бы здорово, если бы он сыграл завтра! Но нельзя принимать необдуманные решения прямо сейчас.

Врачи сообщили мне, что восстановление после этого повреждения займёт 7,5-8 месяцев. Родри лечится уже 6,5 месяца. Он уже неплохо чувствует себя на поле, но конкуренция [в реальных играх] совсем иная, так что посмотрим. Нам нужно убедиться, что с ним всё в порядке, и после этого будем принимать решения.

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Все комментарии
Prichal
Prichal
сегодня в 07:14
Таких игроков нужно беречь.
Вещий
Вещий
сегодня в 06:51
Главное чтобы врачи не ошиблись со сроками восстановления...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 05:20
Ну вообще к началу турнира все сроки уже выйдут, с одной стороны надо беречь, но с возвращением нагрузок тоже лучше излишеств не затягивать
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:37
Правильно решать о сроках будут медики , остальное просто досужие разговоры.
95 shirvani 95
95 shirvani 95
сегодня в 01:27
Рисковать не стоит ни ему, ни Карвахалю! Лучше готовиться на следующий сезон.
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