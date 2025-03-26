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Защитник «Баварии» Упамекано выбыл на несколько недель из-за травмы

вчера, 12:28

Пресс-служба «Баварии» сообщила о травме защитника Дайотчанкуля Упамекано.

У француза диагностировали неустойчивость суставов левого колена. Он пропустит несколько недель из-за повреждения.

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Все комментарии
kfsk4jrzw35e
kfsk4jrzw35e
вчера в 12:39
Стоит только пожелать скорейшего выздоровления!
Capral
Capral
вчера в 12:38
Это п......ц!!!!!!!
В преддверии таких важнейших матчей такая потеря.
Скорейшего Выздоровления парню!!!!!!!
Гость
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