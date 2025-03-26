Защитник «Баварии» Упамекано выбыл на несколько недель из-за травмы

Пресс-служба «Баварии» сообщила о травме защитника Дайотчанкуля Упамекано.
У француза диагностировали неустойчивость суставов левого колена. Он пропустит несколько недель из-за повреждения.
Пресс-служба «Баварии» сообщила о травме защитника Дайотчанкуля Упамекано.
У француза диагностировали неустойчивость суставов левого колена. Он пропустит несколько недель из-за повреждения.
В преддверии таких важнейших матчей такая потеря.
Скорейшего Выздоровления парню!!!!!!!
В преддверии таких важнейших матчей такая потеря.
Скорейшего Выздоровления парню!!!!!!!