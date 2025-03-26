Рафинья и Араухо не сыграют с «Осасуной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что защитник Рональд Араухо и нападающий Рафинья не сыграют в матче Ла Лиги с «Осасуной».
Араухо и Рафинья не сыграют с «Осасуной», они преодолели долгий путь [после матчей сборных], им нужно отдохнуть.
будут свежей к матчу с Жироной.
тем более у нас 7 игр за 19 дней. хорошо, что без травм.
а Кубарси будет готов сыграть с Жироной.
главное сыграть в свой футбол. а этот отрезок сезона, когда надо проявить характер.
это мадрид плачет о 72 часов.
интересно, что скажет Рафинья?))))
будут свежей к матчу с Жироной.
тем более у нас 7 игр за 19 дней. хорошо, что без травм.
а Кубарси будет готов сыграть с Жироной.
главное сыграть в свой футбол. а этот отрезок сезона, когда надо проявить характер.
это мадрид плачет о 72 часов.
интересно, что скажет Рафинья?))))