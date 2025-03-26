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Рафинья и Араухо не сыграют с «Осасуной»

вчера, 15:31
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна23:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что защитник Рональд Араухо и нападающий Рафинья не сыграют в матче Ла Лиги с «Осасуной».

Араухо и Рафинья не сыграют с «Осасуной», они преодолели долгий путь [после матчей сборных], им нужно отдохнуть.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:40
Рафинья, наверное устал, конфликтуя с игроками соперника в прошедшем матче))
44r4jq4np8yg
44r4jq4np8yg
вчера в 18:00
Рафинья языком чесал как баба базарная аж шибко-шибко устал, да и надранный аргами геморрой явно надо подлечить
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:45
ничего. отдых не помешает.
будут свежей к матчу с Жироной.
тем более у нас 7 игр за 19 дней. хорошо, что без травм.
а Кубарси будет готов сыграть с Жироной.
главное сыграть в свой футбол. а этот отрезок сезона, когда надо проявить характер.
это мадрид плачет о 72 часов.
интересно, что скажет Рафинья?))))
RM_35
RM_35
вчера в 16:42, ред.
пускай отдохнут!! надеюсь осасуна сможет этим воспользоваться и отберет очки у барсы!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:12
Отдохнуть,прийти в форму после поражения сборной.
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