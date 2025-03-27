Виагра и кислородные баллоны больше не спасают. В ФИФА рискуют здоровьем футболистов

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сегодня, 15:28

Матчи на высокогорье – преступление.

Уругвайцы умирали на стадионе в Эль-Альто

Статистика матча Боливии и Уругвая удивит фаната, который не знает причину такого преимущества хозяев. Боливия владела мячом 66 % времени, словно играли против аутсайдера. Счет по ударам в створ – 7:0. Подопечные Бьелсы, хотя они намного сильнее боливийцев, отдали на 200 передач меньше. Точность пасов тоже сильно различается. Боливийцы забраковали лишь 15 % передач, а уругвайцы 31 процент. Игрокам из Уругвая становилось плохо.

Защитник Хименес из «Атлетико», хотя это настоящий боец, отправлялся за поле. Брал кислородный баллон и пытался улучшить физическое состояние. Был риск для здоровья, поскольку место проведения матча – город Эль-Альто, находится на высоте около 4 150 метров над уровнем моря. Для сравнения, высота Рио-де-Жанейро – 2 метра над уровнем моря. Высота Буэнос-Айреса – 25 метров. Уругвайский Монтевидео – 43 метра над уровнем моря.

Южноамериканские футболисты редко живут на высокогорье. Многие играют в Испании. Мадрид на высоте 657 метров над уровнем моря, а Барселона — лишь 12 метров. Разрешать боливийцам проводить домашние матчи выше 4 100 метров над уровнем моря преступно. Слишком большие нагрузки на организмы спортсменов. Явный риск для здоровья. Если атлета без подготовки именно в горах забросить на такую высоту, то он мгновенно пострадает.

Отдышка, сильная усталость, головокружение, тошнота, резкое снижение выносливости, сильное увеличение частоты сердечных сокращений. Всё это симптомы попадания на высокогорье. Организмы местных жителей приспособлены генетически и практически. В России самая высокая точка – Эльбрус, имеет высоту в 5 642 метра над уровнем моря. Новичку в альпинизме запретят подниматься туда без профессиональной подготовки и помощи.

Футболисты из Уругвая и других сборных постоянно рискуют здоровьем в Боливии. Врачи крутых команд недавно придумали метод борьбы с высокогорьем. Рассчитывают дозу таблеток для потенции так, чтобы немножко повышать давление игроков, не вызывая эффекта, который ждут, принимая похожие лекарства. Виагра помогала огорчать сборную Боливии на их поле. Но хозяева перенесли матчи на стадион ещё выше и снова набирают очки.

Качество менеджмента определяют мелочи

Мяч на высокогорье летит иначе. Футболистам приходится менять силу паса и удара, что сложно. Уже этого факта хватает, чтобы запретить издевательство. Также есть заключения врачей. Доктора в 2007-м потребовали от ФИФА запретить матчи выше 2 500 метров над уровнем моря. Запрет ввели, но президент Боливии устроил скандал, ограничения сняли. Международным футболом управляют плохие менеджеры. И понять это помогают мелочи.

Иногда речь о вечных матчах на высокогорье. Хотя в Боливии есть крупные города на скромной высоте над уровнем моря. Мегаполис Санта-Крус расположен на высоте ниже Мадрида. Но там не играют специально, ведь не получат нечестное преимущество. В футболе много мелких нерешенных проблем. Хороший пример – скандал с пенальти Хулиана Альвареса в серии «Реала» против «Атлетико». Матч Лиги чемпионов. Плей-офф. Важнейшая игра.

Глава арбитров Пьер-Луиджи Коллина получает только в форме зарплаты 215 000 долларов за год. У его многочисленных коллег соразмерное вознаграждение. Судейством в ФИФА и УЕФА занимаются люди, которым платят миллионы евро и долларов в сумме. Почтенные господа не внесли правила футбола изменения, давно надо различать двойное касание при пенальти, когда мяч изменил траекторию, и случайные несчастные случаи, как у Альвареса.

Смысл правила – не позволять обманывать голкипера, ударяя мячом о собственную ногу. А в матче Лиги чемпионов не со всех ракурсов удавалось рассмотреть, что мяч легонько коснулся второй стопы Альвареса. Коллина должен был внести правки до скандала. У судейского комитета были десятки лет и миллионы евро на исследования и юридические проверки правил футбола. В спорте любое ограничения должно одинаково влиять на две команды.

Если судья разрешил играть в снег или мороз, то состояние газона одинаковое для соперников. Хотя температурные ограничения важны. Именно поэтому в Катаре нельзя было провести чемпионат мира летом, бегали зимой. А в РПЛ могут перенести поединок, если зимой слишком холодно и есть риск травм. Риск для здоровья значительно растет, когда лучших футболистов Южной Америки бросают на высокогорье. Поступают так десятилетиями.

Календарь не позволяет привезти сборные Бразилии и Аргентины в Боливию за неделю до матча. Нет ни одной вменяемой причины не запрещать играть на высокогорье. Просто в ФИФА и местной конфедерации из Южной Америки сидят люди, которым плевать на здоровье игроков. Похоже, главная причина. За сто лет в Боливии могли построить огромный стадион на приемлемой для организма высоте. Поступают очень негостеприимно.

Не стоит удивляться ни одной глобальной проблеме футбола, если не исправлены локальные косяки. В случае с пенальти Альвареса нужно изменить одну строчку в правилах игры, которые постоянно переписывают. В боливийском деле достаточно запрета ФИФА с отсылкой к врачам. И это ещё хорошо, если решение играть на высокогорье не является частью коррупционной схемы. Боливийцы «дружат» с грязными чиновниками из КОНМЕБОЛ ?