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Мбаппе рассказал, как он стал болельщиком «Реала»

вчера, 10:32

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, как он стал болельщиком «сливочных».

Всё начиналось с того, что я мне очень нравился Зизу [Зинедин Зидан] во времена «галактикос». Всё, о чем я мечтал, — это играть на «Бернабеу» в этой футболке. Чтобы фанаты скандировали моё имя. Забивать голы. Быть счастливым. Я мечтал выступать за «Реал», затем это стало моей целью, а теперь — это реальность.

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fqpdvscus4d9
fqpdvscus4d9
вчера в 11:43
Особенно ему понравилась зарплата в Реале.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:41, ред.
Зидан да..., кого угодно мог вдохновлять...
Породистая, самобытная игра алжирца никого равнодушным не оставляла.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:11
Думаю черепахин сразу стал болельщиком Реала как ему выплатили подъёмные)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:55
Зарплату хорошую предложили вот и стал сразу болельщиком
Гость
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