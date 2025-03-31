Мбаппе рассказал, как он стал болельщиком «Реала»

Нападающий «Реала» рассказал, как он стал болельщиком «сливочных».

Всё начиналось с того, что я мне очень нравился Зизу [Зинедин Зидан] во времена «галактикос». Всё, о чем я мечтал, — это играть на «Бернабеу» в этой футболке. Чтобы фанаты скандировали моё имя. Забивать голы. Быть счастливым. Я мечтал выступать за «Реал», затем это стало моей целью, а теперь — это реальность.