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сегодня, 11:52

Попался на махинациях с билетами.

АПЛ больше не для местных фанатов

Совладелец «Челси» и публичный представитель других инвесторов клуба Боэли оказался в центре скандала. Скандал затрагивает не только интересы болельщиков лондонского клуба, но и других команд АПЛ . Верных фанатов, которые с детства посещают стадионы, всегда тревожат современные тенденции в лиге. Владельцы МЮ , «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» считают местных жителей слишком бедными. Поэтому делают всё, чтобы билеты на поединки доставались богатым иностранцам.

Миллионеры из Индии и США на стадионе «Арсенала» потратят больше денег в день матча, чем семья верных фанатов «канониров» из самого Лондона. Всё ради наживы. Разумеется, ведется борьба с перепродажей билетов. Ищут мошенников, которые сбывают поддельные пропуска на матчи. Такая практика участилась в новом сезоне в связи с успехами «Ливерпуля». Незаконной остается сама перепродажа с наценкой. Вот только настоящие билеты непросто достать. Нужны связи или помощь хакеров.

Нашли сайт, который продает билеты на разные матчи АПЛ с огромной наценкой. Для фанатов из Великобритании он недоступен. Перепродажа запрещена местными законами. Но самое главное, что компанией, которая наживается на богатых фанатах футбола из-за рубежа, владеет Тодд Боэли, инвестор «Челси». Здесь важно понять наглость. На сайте есть билеты на финальную игру «Ливерпуля» против «Кристал Пэлас» в АПЛ . Скорее всего, судьба чемпионства в Англии решится до этого поединка.

Но возможно празднование. Поэтому барыги продают билеты на игру за 17 000 фунтов. На сайте «Ливерпуля» самый дорогой билет для взрослого фаната стоит 61 фунт. Это центральные трибуны. Причем «красные» решили заморозить цены сразу и на следующий сезон. Как видно, мошенников и хитрецов это не останавливает. Существование сайта Боэли означает незаконный доступ к билетам. Создают искусственный дефицит и продают пропуска в 278 раз дороже номинальной стоимости.

Болельщики «Челси» ощутили себя обманутыми. Совладелец клуба наживается на фанатах разных команд АПЛ . Миллиардер Боэли оказался настолько мелочным, что первой идеей после прихода в большой футбол стала незаконная перепродажа билетов. Проблема ведь в том, что нужно постоянно подкупать людей в клубах или ломать системы продажи онлайн, чтобы получить доступ к билетам. Сложно урвать пропуска законно. А беззубые управленцы АПЛ , как обычно, вообще не реагируют.

Боэли рассматривает продажу «Челси»

Не можем дословно передать всё, что фанаты «Челси» в последнее время пишут о Боэли на плакатах во время протестов. Также нельзя процитировать, что они кричат. Там много жестких ругательств. Тодд Боэли давно достал болельщиков «синих». «Мы не „Арсенал“, побеждай или *****». Были заряды про Романа Абрамовича, упоминания Жозе Моуриньо. Фанаты «Челси» советуют Боэли купить «Брайтон» вместо их клуба. Тодда называют лицемером, который наживается на «Челси».

На самом деле для Боэли решение купить акции у Абрамовича стало крахом. Финансово «Челси» не стал успешным. Трансферные судороги имени американца не собрали для Марески идеальный состав. Повезло, что «Манчестер Сити» подарил «Челси» Палмера. Но ошибок было столько, что прямо сейчас ключевые футболисты команды, в том числе Кайседо и Фернандес, задумались об уходе. Как и Палмер, если подтвердит стабильность. А ещё «Челси» нуждается в точечных трансферах.

Боэли думал о продаже клуба. Точно наняли людей, которые ищут инвестора, готового заплатить за акции. А в самом «Челси» не думали, что Боэли настолько недалекий и займется незаконной торговлей билетами с дикой наценкой. Причем инвестор и директор компании понимает, что деятельность в серой зоне. Прямо на сайте указано, что матч «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» пройдет в США . Наверное, с другими играми аналогичный подход – мелким шрифтом пишут абсолютную ложь.

Страхуются от обвинений в мошенничестве. Причем в официальном обращении «Челси» на тему забыли упомянуть, что билеты перепродает сам Боэли. Зато в очередной раз пригрозили всем фанатам, которые таким занимаются, ответственностью по закону. Болельщики «Челси» злятся, ведь торговцы наглеют. Достают всё больше билетов из оборота. То есть верным поклонникам клуба, которые живут в Англии, стало сложнее достать билет. А сезонные абонементы давно как единороги.

Болельщики – враги владельцев клубов

Кроме скандала с билетами, руководители «Челси» перегрызли друг другу глотки внутри клуба на тему стадиона. Абрамович не смог построить новый «Стэмфорд Бридж». Были проблемы с соседями. Не хотели продавать свою собственность, что позволило бы расширить арены. В Лондоне непросто строить, как видно по миллиардному проекту стадиона «Тоттенхэма». Но клубам АПЛ нужны новые большие арены, чтобы компенсировать трансферные ошибки руководства и слабую игру команд.

«Манчестер Юнайтед» планирует одалживать деньги, чтобы снести «Олд Траффорд» и построить на его месте стадион, напоминающий шатёр. Цена проекта – 2 миллиарда фунтов. Боэли и другие инвесторы «Челси» рассматривают разные варианты. «Стэмфорд Бридж» сложно расширить. Пробовали найти другое место для новой арены. Тяжелые поиски. Попытка уехать далеко от привычного района гарантирует жесткие и длительные протесты фанатов. Плановую реконструкцию уже отмели.

Будет слишком дорого, долго и не окупится. Нужен стадион, который приносит деньги. Это не только сама арена, а инфраструктура вокруг. Богачей надо заманить на футбол, но после матча они должны пойти в ресторан, который в идеале должен быть в системе владельцев. Торговые центры и другие развлечения – всё должно быть рядом. Вокруг «Стэмфорд Бридж» такой комплекс не построить, поэтому искали другие места. Но вряд ли Боэли с партнерами осуществит этот проект.