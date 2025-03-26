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Болельщики «Челси» потребовали расследования в отношении Боэли

вчера, 21:56

Объединение болельщиков «Челси» Chelsea Supporters' Trust требует расследования в отношении владельца клуба Тодда Боэли.

CST обратились к генеральному директору Английской Премьер-Лиги Ричарду Мастерсу, призывая принять меры в отношении функционера. Они утверждают, что американец является директором Vivid Seats — компании, которая позволяет перепродавать билеты болельщикам, в том числе «Челси», на тысячи фунтов выше рыночной стоимости.

Многие члены CST явно возмущены этой связью и написали нам.

Связь мистера Боэли, являющегося директором и совладельцем «Челси», с Vivid Seats совершенно неуместна и существенно подрывает усилия «Челси», Премьер-лиги и столичной полиции по борьбе с продажей билетов.

С мистером Боэли напрямую связывались представители CST, и ему неоднократно предлагали публично и в частном порядке обсудить проблемы болельщиков. Однако ни мистер Боэли, ни его представители не отреагировали на эти просьбы, и тысячи билетов остаются в продаже на сайте Vivid Seats.

Vivid Seats продолжает выставлять билеты на матчи Премьер-лиги по ценам выше номинала и значительно завышенным тарифам.

Это не только подрывает усилия «Челси», Премьер-лиги и столичной полиции по борьбе с продажей билетов, но Vivid Seats нарушает политику «Челси» по продаже билетов и прямо назван Премьер-лигой известным несанкционированным веб-сайтом по продаже билетов.

Мы считаем, что сейчас настало время для Премьер-лиги действовать быстро и гарантировать, что крупный акционер клуба АПЛ прекратит содействовать продаже билетов по цене, значительно превышающей номинальную.

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Все комментарии
7gy6ep4zuzqd
7gy6ep4zuzqd
сегодня в 05:28
А нечего было клуб у Абрамовича отбирать.
k46u69puuhpn
k46u69puuhpn
сегодня в 05:06
Можно только посочувствовать болельщикам синих, а пендосов гнать надо
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:03
Как эти американцы уже задолбали…Как же не повезло с ними
протон
протон
вчера в 21:59
В прошлом году похожий скандал в клубе мусолился , и вот вновь.
Гость
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