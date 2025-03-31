Фанаты «Ман Сити» планируют протест против политики по продаже билетов

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сегодня, 00:40

Три группы фанатов попросили тех, кто будет присутствовать на матче 30-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Лестером», не занимать свои места в течение первых девяти минут.

Данное число символизирует количество внешних партнеров по реализации билетов, с которыми сотрудничает клуб.

Болельщики выражают недовольство завышенными ценами на билеты, продаваемые на этих платформах, и утверждают, что перепродажа билетов таким образом лишает истинных фанатов клуба возможности посещения матчей.

Ранее «Манчестер Сити» подвергался резкой критике за подписание договора с билетным агентством Viagogo, что вызвало протесты среди домашних болельщиков.

По информации источника, клуб планирует провести экстренное совещание с советом болельщиков перед объявлением цен на билеты на следующий сезон. Собрание состоится в день после матча с «Лестером».