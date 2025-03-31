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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Фанаты «Ман Сити» планируют протест против политики по продаже билетов

сегодня, 00:40

Три группы фанатов попросили тех, кто будет присутствовать на матче 30-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Лестером», не занимать свои места в течение первых девяти минут.

Данное число символизирует количество внешних партнеров по реализации билетов, с которыми сотрудничает клуб.

Болельщики выражают недовольство завышенными ценами на билеты, продаваемые на этих платформах, и утверждают, что перепродажа билетов таким образом лишает истинных фанатов клуба возможности посещения матчей.

Ранее «Манчестер Сити» подвергался резкой критике за подписание договора с билетным агентством Viagogo, что вызвало протесты среди домашних болельщиков.

По информации источника, клуб планирует провести экстренное совещание с советом болельщиков перед объявлением цен на билеты на следующий сезон. Собрание состоится в день после матча с «Лестером».

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Все комментарии
9mpfc299zhrq
9mpfc299zhrq
сегодня в 07:37
Ну пошумят-пошумят, а билеты все равно купят.
112910415
112910415
сегодня в 05:20
отмолчаться-то не получится !
k5tdssy6nftk
k5tdssy6nftk
сегодня в 04:57
Пустая трата времени.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 02:30
Как будто бы у меня дежавю, была эта новость уже на просторах сайта
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:47
Это точно!Иначе может быть плохо
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:43
С болельщиками лучше полюбовно договорится...
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