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Болельщики «Ман Сити» планируют акцию протеста в связи с билетами

вчера, 12:37
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити02.04.2025 в 21:45 Не начался

Болельщики «Манчестер Сити» планируют провести акцию против политики клуба в отношении билетов во время домашнего матча с «Лестер Сити» на следующей неделе.

Чемпионы АПЛ подверглись резкой критике за подписание официального соглашения о партнёрстве со сторонним билетным агентством Viagogo в конце сезона.

Три группы болельщиков попросили тех, кто будет присутствовать на игре в среду, не занимать свои места в течение первых девяти минут, что соответствует числу внешних партнёров по продаже билетов, с которыми работает клуб.

Болельщики настаивают, что билеты, продаваемые на этих сайтах, часто по завышенным ценам, наносят ущерб посещению домашних матчей на «Этихад Стэдиум». Они утверждают, что перепроданные билеты не доходят до тех, кто предпочитает «Сити». Один болельщик «Реала» был замечен на трибунах в игре плей-офф Лиги чемпионов, а фанат «Ливерпуля» подвергся нападению во время победной игры мерсисайдцев со счётом 2:0 в феврале.

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Все комментарии
27nb75u2wtap
27nb75u2wtap
вчера в 14:28
Акция, которая ничего не даст, цены все равно будут расти.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:31
Ну это фирмы выходит недобросовестно выполняют свою работу. Партнёры плохо ведут бизнес и подставляют нанимателя. Клубу просто нужно аннулировать с ними контракт и найти другие способы реализации билетов.
Вещий
Вещий
вчера в 12:53
Молодцы.... Чужого не надо, а свое заберём у кого бы оно не было
95 shirvani 95
95 shirvani 95
вчера в 12:48
Везде на всё цены растут, это печально...
Гость
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