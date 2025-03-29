Болельщики «Ман Сити» планируют акцию протеста в связи с билетами

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вчера, 12:37

Болельщики «Манчестер Сити» планируют провести акцию против политики клуба в отношении билетов во время домашнего матча с «Лестер Сити» на следующей неделе.

Чемпионы АПЛ подверглись резкой критике за подписание официального соглашения о партнёрстве со сторонним билетным агентством Viagogo в конце сезона.

Три группы болельщиков попросили тех, кто будет присутствовать на игре в среду, не занимать свои места в течение первых девяти минут, что соответствует числу внешних партнёров по продаже билетов, с которыми работает клуб.

Болельщики настаивают, что билеты, продаваемые на этих сайтах, часто по завышенным ценам, наносят ущерб посещению домашних матчей на «Этихад Стэдиум». Они утверждают, что перепроданные билеты не доходят до тех, кто предпочитает «Сити». Один болельщик «Реала» был замечен на трибунах в игре плей-офф Лиги чемпионов, а фанат «Ливерпуля» подвергся нападению во время победной игры мерсисайдцев со счётом 2:0 в феврале.