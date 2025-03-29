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Баннер в поддержку Овечкина замечен на трибунах матча «Динамо» в РПЛ

вчера, 13:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Баннер в поддержку нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина замечен на трибунах перед матчем 22-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Оренбургом». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На баннере изображён свитер с номером 8, а также надпись: «Саша, мы с тобой. Ждём рекорда». Футболисты «бело-голубых» выйдут на поле в специальных майках со словами: «На любом поле болеем за Ови».

Овечкин занимает второе место по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (889), уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. До конца нынешнего регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести 10 матчей.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 15:16
А разве нет?
shur
shur ответ Runlex (раскрыть)
вчера в 14:21
...главное, чтобы сами 0:8 Оренбургу не легли, вот это была бы "поддержка" !!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:16
Футболисты бело-голубых лучше бы тренировались... Там глядишь и Овечкин бы в их сторону внимание обратил.
Runlex
Runlex
вчера в 14:16
Наверное, динамовцам это нужно было сделать. Без их поддержки Овечкин не справится.
drug01
drug01
вчера в 14:11
Овечкин сейчас в центре внимания?
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:05, ред.
Саня действительно велик !!! Кто бы что ни говорил!
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