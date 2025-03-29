Баннер в поддержку Овечкина замечен на трибунах матча «Динамо» в РПЛ

Баннер в поддержку нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина замечен на трибунах перед матчем 22-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Оренбургом». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
На баннере изображён свитер с номером 8, а также надпись: «Саша, мы с тобой. Ждём рекорда». Футболисты «бело-голубых» выйдут на поле в специальных майках со словами: «На любом поле болеем за Ови».
Овечкин занимает второе место по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (889), уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. До конца нынешнего регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести 10 матчей.