Баннер в поддержку Овечкина замечен на трибунах матча «Динамо» в РПЛ

1743245951

вчера, 13:59

Баннер в поддержку нападающего клуба Национальной хоккейной лиги ( НХЛ ) «Вашингтон» замечен на трибунах перед матчем 22-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Оренбургом». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На баннере изображён свитер с номером 8, а также надпись: «Саша, мы с тобой. Ждём рекорда». Футболисты «бело-голубых» выйдут на поле в специальных майках со словами: «На любом поле болеем за Ови».