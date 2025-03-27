Глава РФС не видит помощи от судей какой-либо команде

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил источнику, что не видит в РПЛ помощи от судей каким-либо клубам. Также он ответил на вопрос о том, разделяет ли точку зрения, что сейчас у «Зенита» нет админресурса в РФС .

О каком админресурсе вы говорите? А когда он был?

Что касается судейства: были ошибки в пользу «Зенита», но были и ошибки в пользу его соперников. Но назовите мне сезон, какие-то конкретные матчи, когда судейство было явно в пользу «Зенита»? Также я не могу сказать, если взять наш чемпионат в целом, когда судьи в течение всего сезона помогали той или иной команде. Что имеет место, это, к сожалению, ошибки. Не вижу никакой помощи какой-либо команде или, напротив, заговора против какой-либо команды.