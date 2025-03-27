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Глава РФС не видит помощи от судей какой-либо команде

вчера, 21:07

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил источнику, что не видит в РПЛ помощи от судей каким-либо клубам. Также он ответил на вопрос о том, разделяет ли точку зрения, что сейчас у «Зенита» нет админресурса в РФС.

О каком админресурсе вы говорите? А когда он был?

Что касается судейства: были ошибки в пользу «Зенита», но были и ошибки в пользу его соперников. Но назовите мне сезон, какие-то конкретные матчи, когда судейство было явно в пользу «Зенита»? Также я не могу сказать, если взять наш чемпионат в целом, когда судьи в течение всего сезона помогали той или иной команде. Что имеет место, это, к сожалению, ошибки. Не вижу никакой помощи какой-либо команде или, напротив, заговора против какой-либо команды.

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cska1948
cska1948
сегодня в 09:29
30 июля 2019 года.

Арбитр Сергей Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки, которые он допустил в матче 3-го тура против «Зенита» (0:2).

«В матче 3-го тура «Оренбург» – «Зенит» я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения «Оренбургу», а также всем болельщикам команды», – сказал Карасев.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:53
Я соглашусь,явного нет и это хорошо.Все спотыкаются.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:04
А что он должен был сказать? Правду?
q67d3vpvz5u2
q67d3vpvz5u2
вчера в 22:02
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил о том, что «слышал, что судьям перед каждым туром говорят: «Вы только не вздумайте ошибиться против «Спартака». По его словам, аналогичная история была в чемпионский сезон-2016/17. Червиченко отметил, что слышал об этом от трех разных людей и «у нас опять получается элитная неприкосновенная команда».
sagpctv3dha4
sagpctv3dha4
вчера в 21:57
А судья Иванов и ВАР в матче спартак-Зенит????
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:52, ред.
Повторюсь, вроде как приводил пример. Господин Рыскин, прошлый сезон после матча с "Факелом". "После победы претензий нет, но если бы был другой результат, то и у нас бы они нашлись. Я очень удивился такой резкой реакции коллег из «Факела». Думаю, она просто была эмоциональной." Это примерно все что нужно знать. У нас же во всем судьи виноваты. Ничего страшного, что команда условно не создала ни одного путнего момента и толком в створ не пробила, все на судей свалим при отрицательном результате, а при положительном, но чего уж, судьи да и судьи, все мы люди, все мы человеки. Могу напомнить риторику на сайте до начала чемпионата. Все ясно, все понятно, юбилей, Дюков, Миллер, Газпром, чемпион известен, Теперь те же люди готовы "Зенит" без медалей оставить, а заберет клуб Санкт-Петербурга чемпионство вернутся к первой части моего повествования, про юбилей и.т.д., и.т.п. Всегда считал и считать буду, сильная, уверенная в себе команда, показывающая хороший атакующий футбол на дистанции свое возьмет. За собой и за своей игрой в первую очередь смотреть нужно, а не "плачи Ярославны" из-за судейства устраивать.Пусть и не лучше, но особо и не хуже у нас судейство в сравнении с Топ-5 Лигами. Там тоже регулярно скандалы на данной почве. Исключительно личное субъективное мнение без претензий на истину в последней инстанции.
Брулин
Брулин
вчера в 21:44
Первое что приходит на память Зенит - Урал, это было наглое ограбление
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:26, ред.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:18
Зачем помощь судей, когда есть щедрая помощь государства одной команде?
Вещий
Вещий
вчера в 21:12
Ну все... теперь можно спать спокойно...:))
Гость
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