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Экс-игрок «Краснодара» Олссон объявил о завершении карьеры в 29 лет

вчера, 18:44

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон, выступавший за краснодарскую команду с 2019 по 2021 год, принял решение завершить свою профессиональную карьеру в возрасте 29 лет из-за заболевания мозга.

Шведский хавбек длительное время находился на стационарном лечении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В связи с этим ему предстоит продолжительный период реабилитации на территории Швеции. Несмотря на это, Кристоффер не исключает возможности в будущем вернуться в профессиональный футбол.

Последним клубом в его карьере был датский «Мидтьюлланд».

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