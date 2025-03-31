Экс-игрок «Краснодара» Олссон объявил о завершении карьеры в 29 лет

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон, выступавший за краснодарскую команду с 2019 по 2021 год, принял решение завершить свою профессиональную карьеру в возрасте 29 лет из-за заболевания мозга.
Шведский хавбек длительное время находился на стационарном лечении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В связи с этим ему предстоит продолжительный период реабилитации на территории Швеции. Несмотря на это, Кристоффер не исключает возможности в будущем вернуться в профессиональный футбол.
Последним клубом в его карьере был датский «Мидтьюлланд».