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Сычёв о Гильерме: «Увидел Омск и решил закончить»

вчера, 22:58

Президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычёв рассказал источнику о переговорах с экс-голкипером сборной России и московского «Локомотива» Гильерме по переходу в сибирский клуб.

В феврале Сычёв в соцсетях предложил вратарю стать футболистом «Иртыша», выступающего во Второй лиге. Позже было объявлено, что Гильерме назначен на должность координатора по развитию и подготовке вратарей молодёжного футбола «Локомотива».

Это конкретная история, вы можете у него спросить. Мы закольцовывали её приездом в Омск, чтобы он посмотрел своими глазами на те условия, которые у нас есть. Но он, к сожалению, решил закончить карьеру. Увидел Омск и решил закончить.

Над этим можно смеяться, можно не смеяться, но я рад за него, что он в «Локомотив» вернулся и будет руководителем вратарской программы. Это правильно. Он отдал огромное количество лет клубу, и это настолько правильный шаг и ход со стороны руководства, что должны все болельщики сказать «большое спасибо», что Гильерме в «Локомотиве» и будет нести те ценности клуба и цветов подрастающему поколению. Это очень важно в нынешнее время, когда все меняют команды как перчатки.

Может ли он стать таким авторитетом в клубе? Я думаю, он уже авторитет. Его знание русского языка, как он разговаривает, как позиционирует себя, его характер, ментальность как раз созданы для того, чтобы быть лидером и для молодёжи, в первую очередь, и для взрослой команды.

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Все комментарии
3mtbc8sen5s5
3mtbc8sen5s5
сегодня в 05:44
Наигрался уже Гильерме, вот и пошёл на административную работу
Baggio R.
Baggio R. ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 05:21
Тем, кто спрашивает, зачем эти истории, например)
8kd2wxt53tkm
8kd2wxt53tkm
сегодня в 03:45
Включил нашу нашу. Увидел как в.Омсее обращаются с вратарями. Решил закончить.
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vfd2pyqwgw3t
сегодня в 00:18
Весь футбол страны сосредоточили в Москве, где болельщиков по пальцам можно посчитать, это бизнес, а даже в миллионных городах России с футболом тихий ужас.
Gorasul
Gorasul
вчера в 23:11
После того как увидишь Омск - любой не то что с футболом закончит, вздёрнится...
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:06
Кому нужны эти истории?
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