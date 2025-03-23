Джузеппе Росси провёл прощальный матч

Нападающий Джузеппе Росси сыграл в своём прощальном матче.
Игра прошла на арене «Артемио Франки» во Флоренции, команда Росси победила со счетом 7:5.
В поединке приняли участие бывшие партнеры итальянца по команде: Габриэль Батистута, Даниэле де Росси, Неманья Видич, Марио Гомес, Франческо Тольдо, Клаудио Писарро и другие.
За свою карьеру Росси принял участие в 363 матчах на клубном уровне и забил 132 мяча. За сборную Италии он провел 30 поединков и забил 7 голов с 2008 по 2014 год. Росси выступал за «Вильярреал», «Фиорентину» и «Манчестер Юнайтед». Нападающий завершил карьеру в 2023 году.
Молодцы!
Молодцы!
Эти там ставят, а другие тоже подпирают и зарабатывают очки, а победит тот кто наберёт больше выигранных очков и это будет точно зарегистрированный пользователей сайта.
Писец я охренненный провидец!!!
Эти там ставят, а другие тоже подпирают и зарабатывают очки, а победит тот кто наберёт больше выигранных очков и это будет точно зарегистрированный пользователей сайта.
Писец я охренненный провидец!!!