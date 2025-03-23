Джузеппе Росси провёл прощальный матч

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сегодня, 00:44

Нападающий сыграл в своём прощальном матче.

Игра прошла на арене «Артемио Франки» во Флоренции, команда Росси победила со счетом 7:5.

В поединке приняли участие бывшие партнеры итальянца по команде: Габриэль Батистута, Даниэле де Росси, Неманья Видич, Марио Гомес, Франческо Тольдо, Клаудио Писарро и другие.

За свою карьеру Росси принял участие в 363 матчах на клубном уровне и забил 132 мяча. За сборную Италии он провел 30 поединков и забил 7 голов с 2008 по 2014 год. Росси выступал за «Вильярреал», «Фиорентину» и «Манчестер Юнайтед». Нападающий завершил карьеру в 2023 году.