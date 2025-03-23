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Джузеппе Росси провёл прощальный матч

сегодня, 00:44

Нападающий Джузеппе Росси сыграл в своём прощальном матче.

Игра прошла на арене «Артемио Франки» во Флоренции, команда Росси победила со счетом 7:5.

В поединке приняли участие бывшие партнеры итальянца по команде: Габриэль Батистута, Даниэле де Росси, Неманья Видич, Марио Гомес, Франческо Тольдо, Клаудио Писарро и другие.

За свою карьеру Росси принял участие в 363 матчах на клубном уровне и забил 132 мяча. За сборную Италии он провел 30 поединков и забил 7 голов с 2008 по 2014 год. Росси выступал за «Вильярреал», «Фиорентину» и «Манчестер Юнайтед». Нападающий завершил карьеру в 2023 году.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 08:05
Такие матчи вызывают уважение... молодцы организаторы...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:51
Как и должно было произойти по сценарию , команда Росси победила ☝️😉
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:44
Вспомнили, а то успели забыть...
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 07:17
Достойные проводы на пенсию!
Молодцы!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:14
Так он уже давно не играет, успели забыть.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:08
Статистика у него очень достойная
112910415
112910415
сегодня в 06:29
достойный финал достойной карьеры !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:28
Росси в Италии , как у нас Кузнецовых...)))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:17
    mrbxwvt37878
    mrbxwvt37878
    сегодня в 06:13
    Очень хорошо, что так провожают ветерана.
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:21
    А был еще один знаменитый нападающий в сборной Италии - Росси Паоло, стал чемпионом мира и лучшим бомбардиром ЧМ - 1982.
    drug01
    drug01
    сегодня в 05:09
    У Росси большая насыщенная футбольная жизнь, браво!!!
    Drotik
    Drotik
    сегодня в 00:49
    С Батистутой он нигде не пересекался, как впрочем и с Тольдо.
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